Ένα (πολύ) κακό βράδυ...

Κι αν βάλει κανείς στην εξίσωση το γεγονός ότι η ομάδα του Ιδιάκεθ έχασε πολύ σημαντικές ευκαιρίες να ανοίξει πρώτη το σκορ, τότε ναι, μπορείς να πεις με απόλυτη σιγουριά πως το το βράδυ της Τετάρτης 27 Αυγούστου για την ΑΕΚ, ήταν όντως εφιαλτικό. Η Μπραν στο τέλος πέρασε αέρας από την «Αρένα» και 4-0, απέκλεισε δίκαια την ΑΕΚ η οποία θα συνεχίσει στο Conference League.

Όντως το παιχνίδι αλλιώς το αναμέναμε κι αλλιώς ολοκληρώθηκε. Η ΑΕΚ δεν ήταν κακή. Έτρεξε, προσπάθησε, πίεσε, έφτασε στην περιοχή όμως ήταν άστοχη. Είναι μεγάλες οι ευκαιρίες που χάνει ο Καμπρέρα σε πρώτο και δεύτερο μέρος. Φάσεις που άλλες δέκα φορές να τις βρει μπροστά του ο Αργεντινός, θα σκοράρει σίγουρα. Αυτό είναι που λέμε όμως πως οι λεπτομέρειες ενίοτε κάνουν την διαφορά. Και η ΑΕΚ το βίωσε απ΄την ανάποδη.

Η κόκκινη του Σαμπορίτ στοίχισε πάρα πολύ. Ο στόπερ της ΑΕΚ δεν έπρεπε να προσπαθήσει να σταματήσει τον επιθετικό με αυτόν τον τρόπο λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους. Και στο 17΄έκανε μία λάθος εκτίμηση όταν ο επιθετικός του έφυγε και ο Αλομέροβιτς είχε «όχι» στην πρώτη μεγάλη ευκαιρία των Νορβηγών. Και ο Ζλάταν πάντως δεν ήταν στην καλύτερη του βραδιά μιάς και στο πρώτο γκολ των φιλοξενούμενων, θα μπορούσε να αντιδράσει διαφορετικά.

Γενικά, τίποτα δεν πήγε καλά για την ΑΕΚ η οποία ωστόσο έδειξε στα προηγούμενα της ευρωπαϊκά ραντεβού συνεπής. Κι αυτό πρέπει να συνεχίσει να κάνει και στο Conference…