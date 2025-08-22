Κακό μαντάτο για Ιδιάκεθ – Χάνει τον Γκαρσία

Μεγάλο αγωνιστικό πλήμα για την ΑΕΚ. Ο Άνχελ Γκαρσία, ο οποίος τραυματίστηκε στον αγώνα με τη Λέγκια Βαρσοβίας και δεν μπόρεσε να ενισχύσει τους κιτρινοπράσινους στο παιχνίδι με την Μπραν στη Νορβηγία, θα παραμείνει εκτός δράσης για περίπου τρεις μήνες.

O 32χρονος Ισπανός αριστερός μπακ υπέστη θλάση στον οπίσθο μηριαίο και ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ είναι αναγκασμένος να πορευτεί χωρίς αυτόν για μεγάλο διάστημα.