Ο σοβαρός τραυματισμός του Αντρέα Χριστοδούλου και οι ευχαριστίες της ΑΕΛ στην ΑΕΚ

Με ανακοίνωσή της η ΤΡΙΑ ΕΚΑ ΑΕΛ ενημέρωσε για την κατάσταση του Αντρέα Χριστοδούλου ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από τον αγώνα με την Πετρολίνα ΑΕΚ (διαβάστε ΕΔΩ).

Η ενημέρωση:

Η ΤΡΙΑ ΕΚΑ ΑΕΛ ενημερώνει ότι ο καλαθοσφαιριστής μας Αντρέας Χριστοδούλου υπέστη σοβαρό τραυματισμό κατά την διάρκεια του χθεσινού αγώνα με την ΑΕΚ, ο οποίος θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ολόκληρη η οικογένεια της ΑΕΛ εκφράζει τη συμπαράστασή της στον Αντρέα και του εύχεται ταχεία ανάρρωση και δυναμική επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους με την ομάδα μας.

Παράλληλα, η ομάδα μας επιθυμεί να ευχαριστήσει θερμά τον κ. Αντρέα Λευκαρίτη προσωπικά, την ιατρική ομάδα και Φυσιοθεραπευτές της ΑΕΚ Λάρνακας για τη βοήθεια και την άμεση ανταπόκρισή της τη στιγμή του τραυματισμού, επιδεικνύοντας πραγματικό αθλητικό ήθος και συναδελφικό πνεύμα. 

 

