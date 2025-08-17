Ανατροπή και μεγάλο διπλό για τη Μπραν πριν από την ΑΕΚ

Mε μεγάλο διπλό επί της Τρόμσο, με 2-1, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής του νορβηγικού πρωταθλήματος, έρχεται η Μπραν στις αναμετρήσεις με την ΑΕΚ για τα πλέι οφ του Europa League.

Για τη Μπραν ήταν η 11 φετινή νίκη που την κρατάει στην τρίτη θέση με 36 βαθμούς, τρεις μπροστά από τη σημερινή (17/08) αντίπαλό της.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η νίκη ήρθε με ανατροπή, καθώς είχε μείνει πίσω στο σκορ στο 37'. Η ισοφάριση ήρθε στο 62' από τον Μάγκνουσον, ενώ στο 74΄ ο Ντε Ροέβε πέτυχε το γκολ της ανατροπής.

Υπενθυμίζεται ότι το πρώτος σκέλος των αναμετρήσεων της ΑΕΚ με την Μπραν είναι ορισμένο για την Πέμπτη, 21 Αυγούστου, στις 20:00 στη Νορβηγία, ενώ την Τετάρτη, 27 Αυγούστου, στις 19:30 θα διεξαχθεί η ρεβάνς.