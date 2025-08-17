Στην έξοδο από Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Χόιλουντ

Εκτός αποστολής για το αποψινό ντέρμπι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Άρσεναλ (18:30) για την πρώτη αγωνιστική της Premier League έμεινε ο Ράσμους Χόιλουντ.

Πρόκειται για ξεκάθαρο μήνυμα του Ρούμπεν Αμορίμ στον Δανό φορ ότι είναι εκτός πλάνων και όλα δείχνουν πως τις επόμενες μέρες θα αποχωρήσει, πιθανότατα ως δανεικός.

Ο 22χρονος άσος, για τον οποίο η Γιουνάιτεντ δαπάνησε 78 εκατ. ευρώ το καλοκαίρι του 2023, δεν έχει προσφέρει τα προσδοκώμενα.

Την τελευταία σεζόν είχε 52 συμμετοχές, 10 γκολ και 4 ασίστ.

