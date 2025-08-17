Ο Νανού στο γήπεδο για... τσεκάρισμα πριν την ανακοίνωση και ο «φευγάτος» Ντράζιτς στην 11άδα

Από το Σάββατο ο ΑΠΟΕΛ προανήγγειλε την έκτη του μεταγραφική προσθήκη.

Πρόκειται για τον Νανού, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Κύπρο και μάλιστα πήγε στο «Τάσος Μάρκου» για το τελευταίο φιλικό των γαλαζοκιτρίνων πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος απέναντι στην Ένωση.

Ο Νανού τη Δευτέρα θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις κι αν όλα πάνε καλά, τότε θα αποτελέσει και επίσημα μεταγραφή για την ομάδα της Λευκωσίας.

Πριν από τον ποδοσφαιριστή από τη Γουινέα Μπισάου, ο ΑΠΟΕΛ είχε ανακοινώσει τους Σταφυλίδη, Μεουρέρ, Ντάλσιο, Μπρόρσον και Ρόσα.

Στο μεταξύ, στην ενδεκάδα που επιλέχθηκε από τον Πάμπλο Γκαρσία για το φιλικό στο «Τάσος Μάρκου» βρίσκεται και ο Ντράζιτς, για τον οποίο πληθαίνουν τα δημοσιεύματα ότι βρίσκεται στο στόχαστρο άλλων κυπριακών ομάδων.

H ενδεκάδα είναι η εξής: Μπέλετς, Μερ, Λυσάνδρου, Πουρσαϊτίδης, Γιαννακού, Μέουρερ, Ρόσα, Βρόντης, Γεωργίου, Κούτσακος, Ντράζιτς