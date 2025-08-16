Η Ομόνοια 97η θέση, +29 θέσεις η Πάφος FC και +45 θέσεις για την ΑΕΚ!

Η καλή πορεία των ομάδων μας στην Ευρώπη αποτυπώνεται πλήρως στη βαθμολογική άνοδο που είχαν στη βαθμολογία 5ετιας της UEFA. Βαθμολογία συμφωνα με την οποία τοποθετούνται οι ομάδες μας στις κληρώσεις (δυνατές - αδύνατες).

Στην πιο ψηλη θέση βρίσκεται η Ομόνοια (97η) με 16.875 βαθμούς και άνοδο 3 θέσεων σε σχέση με την περσινή βαθμολογία.

Η Πάφος με 14.125 β. πέτυχε άνοδο 29 θέσεων ανεβαίνοντας από την 145η στη 116η!

Ο Άρης ανέβηκε στη 217η θέση, όμως αποκλείστηκε...

Τη μεγαλύτερη άνοδο πέτυχε η ΑΕΚ (+41 θέσεις), πετώντας από τη θέση 197 στην 156!

Από τις ομάδες που δεν αγωνίζονται φέτος στην Ευρώπη, ο ΑΠΟΕΛ βρίσκεται στη θέση 113 (14.750 β.), ο Απόλλωνας στη θέση 221 (6.500β.).

Οι υπόλοιπες ομάδες λαμβανουν τη βαθμολογία της Κύπρου (5.382 β.).

Περισσότερη ανάλυση θα κάνουμε με τη λήξη της φετινής συμμετοχής των ομάδων μας στην Ευρώπη.

ΔΗΜ.