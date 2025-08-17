Δυνατό φιλικό τεστ με τον ΑΠΟΕΛ, με τα βλέμματα στραμμένα σε δύο

Η Ένωση φιλοξενεί τον ΑΠΟΕΛ και ο Νταμίρ Κάναντι έχει την ευκαιρία να τεστάρει δυνάμεις απέναντι σε μία μεγάλη ομάδα. Ο Αυστριακός τεχνικός αναμένεται ότι θα παρατάξει την βασική του ενδεκάδα. Έστω και αν είναι φιλικό όταν παίζεις με τον ΑΠΟΕΛ αυτό από μόνο του είναι έξτρα κίνητρο και για τον Κάναντι και για τους παίκτες του.

Με Ακρίτα

Το παιχνίδι με την Πάφο για την πρεμιέρα δεν θα γίνει αλλά ο Κάναντι ετοιμάζει την ομάδα του για την 2η αγωνιστική με τον Ακρίτα εκτός έδρας. Οπότε και κόντρα στον ΑΠΟΕΛ θέλει να δει σε ποια κατάσταση είναι η ομάδα του.

Αήττητη στα τρία

Να σημειωθεί πως ενώ η Ένωση ξεκίνησε τα φιλικά με τρεις ήττες στα τελευταία τρία είναι αήττητη. Ήττες από Απόλλωνα 4-1, από Εθνικό 2-3 και Ολυμπιακό 0-1. Στην συνέχεια κέρδισε τον Ακρίτα 3-0, εκτός 1-1 με την ΑΕΛ και 1-0 την Αγία Νάπα.

Τα φώτα σε Μπαλούα και Έλλα

Στο σημερινό φιλικό με τον ΑΠΟΕΛ τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στα δύο τελευταία αποκτήματα. Στους Αφρικανούς εξτρέμ Έντουιν Μπαλούα και Αντρέ Έλλα. Ο Μπαλούα έπαιξε και ένα ημίχρονο με την Αγία Νάπα. Ο Έλλα θα πραγματοποιήσει το ανεπίσημο ντεμπούτο του.