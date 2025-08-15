Αντίδραση στη θεωρία, αντίδραση στη πράξη!

Είναι σημαντικά τα πρώτα λεπτά. Η ΑΕΚ πρέπει να είναι προσεκτική γιατί ο αντίπαλος θα προσπαθήσει να βάλει πίεση με τον κόσμο στο πλευρό του… Αυτά και άλλα τόσα συνόδευαν αρκετά άρθρα που αφορούσαν την ομάδα της Λάρνακας πριν τον επαναληπτικό με την Λέγκια. Η ΑΕΚ κατάφερε αυτή την αντίδραση που περιμέναμε να δούμε, να την βγάλει και στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί οι Πολωνοί όντως μπήκαν πολύ δυνατά όμως οι κυπελλούχοι Κύπρου κατάφεραν να σταθούν όρθιοι και στο τέλος να επιστρέψουν στη Κύπρο με άλλη μία πρόκριση. Γι αυτό, τους αξίζουν συγχαρητήρια.

