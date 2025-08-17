Πρώτη γκέλα νωρίς στη σεζόν για Άγιαξ!

Την πρώτη απώλεια βαθμών στη φετινή Eredivisie είχε το μεσημέρι της Κυριακής (17/08) ο Άγιαξ.

Μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα επί της Τέλσταρ (2-0), ο «Αίαντας» υπέπεσε σε γκέλα στο ματς με αντίπαλο την Γκόου Αχέντ Ιγκλς, μένοντας στο εκτός έδρας 2-2 για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Οι γηπεδούχοι παρουσίασαν πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο, απαντώντας στο τέρμα του Κλάασεν στο 3ο λεπτό με τους Μέουλενστεν και Λίνθορστ για το 2-1 στο 44ο λεπτό. Ο Μπας στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου έγραψε το 2-2, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ, μιας και στην επανάληψη παρά τις προσπάθειές της, η ομάδα του Τζόνι Χεΐτινγκα δεν μπόρεσε να φτάσει στην ανατροπή.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 15/08

Τέλσταρ-Τσβόλε 0-2

Σάββατο 16/08

Εξέλσιορ-Φέγενορντ 1-2

Χέρακλες Αλμέλο-Ναϊμέγκεν 1-4

Χρόνινχεν-Χέρενφεν 2-1

Κυριακή 17/08

Γκόου Αχέντ Ιγκλς-Άγιαξ 2-2

Τβέντε-Αϊντχόφεν (15:30)

Σπάρτα Ρότερνταμ-Ουτρέχτη (15:30)

Φόλενταμ-Άλκμααρ (17:45)

Μπρέντα-Φορτούνα Σιτάρντ (21:00)

