Το παραδέχθηκε και ο Ντραγκόφσκι: Ο άνθρωπος - «κλειδί» του Παναθηναϊκού στα πέναλτι

Την στιγμή που άπαντες αποθέωναν τον Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι για την πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ στα πέναλτι, ο Πολωνός τερματοφύλακας έδωσε τα εύσημα στους προπονητές του.

Το «Τριφύλλι» έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να παίζει στην «ρώσικη ρουλέτα», αφού έχει βρεθεί σε διαδικασία πέναλτι τρεις φορές στην Ευρώπη αλλά και δύο φορές στο Κύπελλο Ελλάδος.

Κόντρα σε Μαρσέιγ, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ ήρθαν προκρίσεις, ενώ ο μοναδικός αποκλεισμός είναι ο περσινός από τον Άγιαξ στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, όταν χρειάστηκε ένας πραγματικός... μαραθώνιος από εκτελέσεις.

Οι 4 προκρίσεις των «πράσινων» ήρθαν με διαφορετικούς πρωταγωνιστές κάτω από την εστία. Στην Μασσαλία ήταν ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Στο Καραϊσκάκη ο Γιούρι Λοντίγκιν, ενώ στην Λεωφόρο και την Κρακοβία (όπως και στο Άμστερνταμ) ο Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι.

Οι αποκρούσεις τους ήταν αυτές που καθόρισαν την έκβαση της διαδικασίας και έστειλαν στα ουράνια τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Ακόμα και στον αποκλεισμό από τον «Αίαντα», ο Ντραγκόφσκι πραγματοποίησε δύο αποκρούσεις. Όσες είχε και στην Κρακοβία. Μία περισσότερη είχε στην πρόκριση επί του ΠΑΟΚ για το Κύπελλο.

Ο ίδιος πάντως, μετά την επιτυχία του, έσπευσε να δώσει τα εύσημα στους προπονητές τερματοφυλάκων της ομάδας, Γιώργο Μουντάκη και Λουίς Εστέβες. Και ειδικά ο πρώτος μπορεί να χαρακτηριστεί ως ο άνθρωπος - «κλειδί» για τον Παναθηναϊκό, αφού ήταν παρών σε όλες τις προαναφερθείσες διαδικασίες.

Κάτι φαίνεται πως λειτουργεί πολύ καλά στο Κορωπί...

