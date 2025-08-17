Πρώτος Κύπριος, αλλά και στην ομάδα του!

Νέα περιπέτεια για έναν από τους Κύπριους ποδοσφαιριστές που διαπρέπουν εδώ και χρόνια στο εξωτερικό. Ο λόγος για τον Στέλιο Ανδρέου, ο οποίος από τον καιρό που άνοιξε τα φτερά του (σ.σ. το καλοκαίρι του 2021 δόθηκε από τον Ολυμπιακό στη Σαρλερουά), συνεχώς ανεβάζει τις μετοχές του. Εδώ και μερικές έκανε νέο βήμα μετακομίζοντας πλέον στην Πολωνία και τη Βίντσεφ Λοτζ. Η χρηματιστηριακή αξία του Κύπριου αμυντικού έχει εκτοξευθεί στα 3.500.000 ευρώ και, όπως είναι αναμενόμενο, είναι ο συμπατριώτης μας που έχει το μεγαλύτερο νούμερο (σ.σ. ακολουθεί ο Ιωάννης Πίττας με 2.500.000). Επιπλέον, είναι πρώτος στη σχετική λίστα και στη νέα του ομάδα, με τον επόμενο στη λίστα να κοστολογείται με δυο εκατομμύρια.

Σ.Σ.