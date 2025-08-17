Τι θα κάνει με Νταβίντ Λουίζ;

Γκολντάρ και Λουκάσεν αποτελούν κατά κοινή ομολογία το κορυφαίο αμυντικό δίδυμο της Κύπρου. Από πέρσι ίσχυε αυτό και φέτος συνεχίζει να υφίσταται. Τι κι αν ο Ισπανός άργησε να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα. Με το που πήρε θέση πλάι στον Λουκάσεν, τα πάντα θύμισαν το 2024-2025. Από κεί και πέρα όμως ήρθε ο Νταβίντ Λουίζ. Ο Βραζιλιάνος σταρ προφανώς και δεν ήρθε για διακοπές στην όμορφη Πάφο. Ήρθε για να παίξει και να δείξει την αξία του ακόμα κι αν έφτασε τα 38.

Τι θα κάνει όμως ο Καρσέδο; Θα χαλάσει το φοβερό δίδυμο των δύο προαναφερθέντων για να χωρέσει ο Βραζιλιάνος; Ή ο Λουίζ θα αποτελεί την τρίτη λύση για το κέντρο της άμυνας των φοβερών Παφιτών; Ο χρόνος θα δείξει.