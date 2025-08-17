ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Tριάρα για Νότιγχαμ, την πάτησε η Τσέλσι

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Tριάρα για Νότιγχαμ, την πάτησε η Τσέλσι

Η Νότιγχαμ Φόρεστ μπήκε σίφουνας στη νέα Premier League, καθώς επικράτησε 3-1 της Μπρέντφορντ με τρία γκολ στο πρώτο μέρος. Η ομάδα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο πήρε κεφάλι στο σκορ στην πρώτη της φάση στο ματς με τον Κρις Γουντ.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν και να έχουν κάποιες φάσεις με τον Έλιοτ Άντερσον. Οι Λονδρέζοι είχαν την πρώτη τους καλή φάση στο ματς με τον Γιάρμολουκ, όμως ο Σελς επενέβη. Στο 42ο λεπτό ο Γκιμπς – Γουάιτ με γλυκιά σέντρα βρήκε τον Εντόι κι εκείνος με το κεφάλι την έστειλε στο βάθος της εστίας, κάνοντας ντεμπούτο με γκολ.

Στις καθυστερήσεις η Φόρεστ έκανε το 3-0 με τον Άντερσον να μοιράζει την κατάλληλη στιγμή στον Γουντ κι εκείνος να πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ. Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι είχαν τη μερίδα του λέοντος στις ευκαιρίες, όμως η Μπρέντφορντ ευτύχησε να μειώσει στο σκορ.

Ο Σανγκαρέ έκανε χέρι μέσα στην περιοχή στο 78ο λεπτό. Ο Τιάγκο ανέλαβε την εκτέλεση και ευστόχησε μειώνοντας σε 3-1. Αυτό ήταν και το τελικό σκορ του αγώνα.

Το γκολ του Έζε δεν μέτρησε στο Στάμφορντ Μπριτζ και οι δύο ομάδες κόλλησαν στο μηδέν

Στην πρώτη καλή φάση στο ματς η Κρίσταλ Πάλας άνοιξε το σκορ στο 13ο λεπτό. Ο Έζε εκτέλεσε με απευθείας φάουλ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως ο Γκεί πλησίασε το τείχος κάτι που ήταν αντικανονικό κι έτσι το γκολ δεν μέτρησε.

Οι γηπεδούχοι ήταν εκείνοι που είχαν την κατοχή της μπάλας και τις περισσότερες τελικές για να σκοράρουν, ενώ και η Πάλας είχε τις προσπάθειές της. Όσο περνούσε η ώρα οι παίκτες του Έντσο Μαρέσκα πίεζαν όλο και περισσότερο, όμως η Κρίσταλ Πάλας άντεξε μέχρι και το τέλος κι έτσι το 0-0 έμεινε μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα της λήξης.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ 4-2 (37′ Εκιτικέ, 49′ Χάκπο, 88′ Κιέζα, 90+4′ Σαλάχ – 64′, 76′ Σεμένιο)

Άστον Βίλα – Νιούκαστλ 0-0

Μπράιτον – Φούλαμ 1-1 (55′ πεν. Ο’ Ράιλι – 90’+6′ Μουνίθ)

Σάντερλαντ – Γουέστ Χαμ 3-0 (61′ Μαγιέντα, 73′ Μπάλαρντ, 90’+2′ Ισιντόρ)

Τότεναμ – Μπέρνλι 3-0 (10′, 60′ Ριτσάρλισον, 66′ Τζόνσον)

Γουλβς – Σίτι 0-4 (34′, 61′ Χάαλαντ, 37′ Ράιντερς, 80′ Τσερκί)

Τσέλσι – Κρίσταλ Πάλας 0-0

Νότιγχαμ – Μπρέντφορντ 3-1 (5′, 45+2′ Γουντ, 42′ Εντόι – 78′ πεν. Τιάγκο)

17/08 18:30 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ

17/08 22:00 Λιντς – Έβερτον

 

Πηγή: sport24.gr

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Να είναι ιστορική και όχι εφιαλτική

Απόψεις

|

Category image

Βγήκαν δυο νικητές για τα 28,8 εκατ. του Τζόκερ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Έχει πολλές επιλογές στην επίθεση...

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Πάφος FC: Η ορχήστρα και ο μαέστρος της…

Απόψεις

|

Category image

Βγήκε το φιρμάνι για τον Καλάμπρια

Ελλάδα

|

Category image

Η Ένωση κέρδισε (φιλικά) με ανατροπή τον ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Mε εκτελεστή τον Καλαφιόρι η Άρσεναλ ξέφυγε από το Ολντ Τράφορντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

BINTEO: Τα στιγμιότυπα της φιλικής νίκης της ΑΕΛ επί του Εθνικού

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: O Nτράζιτς που... «φεύγει», σκοράρε με προβολή!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Τριάρα για τη Βόλφσμπεργκερ και αποβολές πριν από την Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Βρίσκεται ξανά εκτός αποστολής ο Κουέστα κι... αποθεώθηκε από τον κόσμο

Ελλάδα

|

Category image

Λήξη συναγερμού για Λούκα Ντόντσιτς

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Σούπερ οικονομικό deal για τη μετακίνηση του Ζαλέβσκι από την Αταλάντα στην Ίντερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τι έκαναν οι πέντε ιστιοπλόοι στο Μάρσταντ της Σουηδίας

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ο Νανού στο γήπεδο για... τσεκάρισμα πριν την ανακοίνωση και ο «φευγάτος» Ντράζιτς στην 11άδα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη