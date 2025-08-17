ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Μπριζ απέρριψε πρόταση της Κρίσταλ Πάλας για τον Τζόλη, σύμφωνα με το «The Athletic»

Η Μπριζ απέρριψε πρόταση της Κρίσταλ Πάλας για τον Χρήστο Τζόλη, αλλά η αγγλική ομάδα αναμένεται να επιστρέψει!

 Όπως αποκαλύπτει η ιστοσελίδα «The Athletic»-και αναπαράγουν ΜΜΕ στο Βέλγιο- «η Κρίσταλ Πάλας έχει κάνει πρόταση στην Κλαμπ Μπριζ για τον επιθετικό Χρήστο Τζόλη, καθώς αναζητά επιλογές σε περίπτωση που ο Εμπερέχι Έζε αποχωρήσει από το Σέλχερστ Παρκ αυτό το καλοκαίρι».

 Τον Έζε θέλει η Τότεναμ, ενώ σύμφωνα με το «The Athletic» η Κρίσταλ  Πάλας έχει προσεγγίσει  επίσης τη Λέστερ για να ρωτήσει για τον παίκτη Μπιλάλ Ελ Κανούς.

 «Ο 21χρονος διεθνής Μαροκινός βρίσκεται ψηλά στις επιλογές τους σε περίπτωση που φύγει ο Έζε, με τον Τζόλη να αναδεικνύεται ως ένας ακόμη σοβαρός υποψήφιος.

Η Πάλας έχει ήδη δει μια προσφορά να απορρίπτεται από την Μπριζ, αλλά σχεδιάζει να επιστρέψει με μια βελτιωμένη προσφορά και μιλάει επίσης με τους εκπροσώπους του Έλληνα επιθετικού», τονίζει και αναφέρει στη συνέχεια:

«Ο Τζόλης εντάχθηκε στον βελγικό σύλλογο από τη Φορτούνα Ντίσελντορφ το περασμένο καλοκαίρι, συνεισφέροντας 21 γκολ και 14 ασίστ σε 56 εμφανίσεις στην πρώτη του σεζόν.

Ο 23χρονος έχει τρία γκολ και δύο ασίστ σε επτά παιχνίδια μέχρι στιγμής αυτή τη σεζόν και πρόσφατα υπέγραψε νέο συμβόλαιο, επομένως η Μπριζ δεν σκοπεύει να τον πουλήσει.

Ο Τζόλης ξεκίνησε την καριέρα του στον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης πριν μετακομίσει στη Νόριτς  το 2021 και αποκτήσει εμπειρία στην Premier League.

Δόθηκε δανεικός στην Τβέντε τον Ιούλιο του 2022, αφού η Νόριτς υποβιβάστηκε στην Championship, αλλά επέστρεψε τον επόμενο Ιανουάριο για να βοηθήσει την ομάδα της μητρικής του ομάδας.

Η Φορτούνα πήρε τον Τζόλη δανεικό τον Αύγουστο του 2023 και στη συνέχεια ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς 12 μήνες αργότερα.

Ο Έζε αναμένεται να φύγει από την Πάλας και τους έχει εκδηλώσει την επιθυμία του να ενταχθεί στην Τότεναμ, αν και δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συμφωνία.»

 

