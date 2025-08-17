Ασταμάτητος ο Μάρκεθ!

Ολοταχώς για την κατάκτηση του τίτλου του παγκόσμιου πρωταθλητή στο Moto GP οδεύει ο Μαρκ Μάρκεθ!

Ο Ισπανός αναβάτης της Ducati Lenovo ήταν άπιαστος και στην Αυστρία, κυριαρχώντας απόλυτα στον αγώνα, στον οποίο και είδε πρώτος την καρό σημαία παίρνοντας τη νίκη στην πίστα του Spielberg!

Ο 32χρονος οδηγός έφτασε τις έξι διαδοχικές νίκες και συνολικά τις 10 στις πρώτες 13 στροφές του πρωταθλήματος, χτίζοντας ακόμα μεγαλύτερες διαφορές από τους διώκτες του στη μάχη για τον τίτλο του πρωταθλητή!

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο νεαρός Ισπανός, Φερμίν Αλντεγκέρ, που με την Ducati GP24 της Gresini λίγο έλειψε να κάνει το... θαύμα του και να κόψει πρώτος το νήμα στο φινάλε. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Μάρκο Μπετζέκι με την Aprilia.

