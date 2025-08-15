Πετά η Κύπρος στην Ευρώπη!

Στην εξαιρετικά τιμητική 5η θέση της ευρωπαϊκής βαθμολογίας της ΟΥΕΦΑ, για τη φετινή σεζόν, βρίσκεται η Κύπρος, μετά τη διεξαγωγή των τριών πρώτων γύρων στα Κύπελλα Ευρώπης.

Μάλιστα, η Κύπρος είναι 1η από όλες τις χώρες που ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους από τους προκριματικούς γύρους.

Πιο συγκεκριμένα, η Κύπρος με 13 νίκες, 3 ισοπαλίες και 3 ήττες, έχει συγκεντρώσει 13.500 βαθμούς/4=3.375, βαθμολογία που τη φέρνει στη 5η θέση, έχοντας μπροστά της μόνο τις υπερδυνάμεις, Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία και Αγγλία!

Στη βαθμολογία πενταετίας, η Κύπρος βρίσκεται στην 20η θέση με 26.912 βαθμούς και απειλεί το Ισραήλ (27.000) και τη Σουηδία (27.875). Πολλά πλέον θα εξαρτηθουν από την ομάδα της Πάφου, η οποία αν περάσει και τον Ερυθρό Αστέρα θα πάρει το μπόνους του Τσάμπιονς Λιγκ που θα εκτοξεύσει την Κύπρο...

ΔΗΜ