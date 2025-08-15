ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πετά η Κύπρος στην Ευρώπη!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πετά η Κύπρος στην Ευρώπη!

Στην εξαιρετικά τιμητική 5η θέση της ευρωπαϊκής βαθμολογίας της ΟΥΕΦΑ, για τη φετινή σεζόν, βρίσκεται η Κύπρος, μετά τη διεξαγωγή των τριών πρώτων γύρων στα Κύπελλα Ευρώπης. 

Μάλιστα, η Κύπρος είναι 1η από όλες τις χώρες που ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους από τους προκριματικούς γύρους.

Πιο συγκεκριμένα, η Κύπρος με 13 νίκες, 3 ισοπαλίες και 3 ήττες, έχει συγκεντρώσει 13.500 βαθμούς/4=3.375, βαθμολογία που τη φέρνει στη 5η θέση, έχοντας μπροστά της μόνο τις υπερδυνάμεις, Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία και Αγγλία! 

Στη βαθμολογία πενταετίας, η Κύπρος βρίσκεται στην 20η θέση με 26.912 βαθμούς και απειλεί το Ισραήλ (27.000) και τη Σουηδία (27.875). Πολλά πλέον θα εξαρτηθουν από την ομάδα της Πάφου, η οποία αν περάσει και τον Ερυθρό Αστέρα θα πάρει το μπόνους του Τσάμπιονς Λιγκ που θα εκτοξεύσει την Κύπρο... 

ΔΗΜ

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑΑΕΚΠΑΦΟΣ FCΑΡΗΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΙΝΤΕΟ: Φοβερή πρεμιέρα στη Premier League - Σώθηκε με Κιέζα η Λίβερπουλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαιτητές… υπό κρίση

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ/ΦΩΤΟΣ: Συγκίνηση στο Άνφιλντ...

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπάγερν: Στασιμότητα στη μεταγραφή Βόλτεμαντε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Απίστευτη Ζιρόνα - Χάρισε το τρίποντο στην Ράγιο Βαγιεκάνο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Βόμβες» από Νούνο Σάντο: «Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι, έχουμε τεράστιο πρόβλημα»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λίβερπουλ: Η ενδεκάδα της πρωταθλήτριας Αγγλίας στην πρεμιέρα

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Εφιάλτης για τον Γκαζανίγκα: Διπλό αυτογκόλ, πέναλτι και κόκκινη σε μισή ώρα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπαλέμπα... επίσημα τέλος για τη Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μαρέσκα για μεταγραφή αμυντικού: «Ξέρουν στη διοίκηση τι θέλω, αλλά...»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Ράτζκοφ έδειξε στην ΑΕΚ πως θέλει φέτος τον Κακουλλή

ΑΡΗΣ

|

Category image

«ΜΠΑΜ» πριν ή μετά τον Ερυθρό Αστέρα;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πήρε τηλέφωνο ν' απολογηθεί για τη μεταγραφή που δεν έγινε!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η παρακάμερα της ΑΕΚ για το παιχνίδι με τον Άρη

Ελλάδα

|

Category image

Ανέβηκε στη 16η στο Μάρστραντ ο Κοντίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Διαβαστε ακομη