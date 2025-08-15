ΑΕΚ: Νορβηγοί στην πρώτη της φορά... Νορβηγοί και για τη νέα μορφή!

Μετά την Τσέλιε η ΑΕΚ πέταξε εκτός των προκριματικών του Europa League και τη Λέγκια κι έχει κλείσει ήδη θέση σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Νέος αντίπαλος στον δρόμο για την ομάδα της Λάρνακας η Μπραν της Νορβηγίας.

Συμπωματικά, η τύχη τα έφερε ώστε 14 χρόνια μετά την παρθενική συμμετοχή των κιτρινοπρασίνων στους ομίλους του Europa League, στα πλέι οφ της διοργάνωσης να αντιμετωπίσουν και πάλι Νορβηγούς πριν από την κύρια φάση, που διεξάγεται πλέον με νέα μορφή.

Τότε οι κιτρινοπράσινοι είχαν αντιμετωπίσει τη Ρόζενμποργκ, την οποία απέκλεισαν (2-1, 0-0) και πέρασαν για πρώτη φορά σε ομίλους.

Από τότε η ΑΕΚ, είχε άλλες δυο συμμετοχές σε ομίλους του Europa League, τις σεζόν 2018-19 και 2022-23