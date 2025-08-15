ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΑΕΚ: Νορβηγοί στην πρώτη της φορά... Νορβηγοί και για τη νέα μορφή!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΑΕΚ: Νορβηγοί στην πρώτη της φορά... Νορβηγοί και για τη νέα μορφή!

Μετά την Τσέλιε η ΑΕΚ πέταξε εκτός των προκριματικών του Europa League και τη Λέγκια κι έχει κλείσει ήδη θέση σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Νέος αντίπαλος στον δρόμο για την ομάδα της Λάρνακας η Μπραν της Νορβηγίας.

Συμπωματικά, η τύχη τα έφερε ώστε 14 χρόνια μετά την παρθενική συμμετοχή των κιτρινοπρασίνων στους ομίλους του Europa League, στα πλέι οφ της διοργάνωσης να αντιμετωπίσουν και πάλι Νορβηγούς πριν από την κύρια φάση, που διεξάγεται πλέον με νέα μορφή.

Τότε οι κιτρινοπράσινοι είχαν αντιμετωπίσει τη Ρόζενμποργκ, την οποία απέκλεισαν (2-1, 0-0) και πέρασαν για πρώτη φορά σε ομίλους.

Από τότε η ΑΕΚ, είχε άλλες δυο συμμετοχές σε ομίλους του Europa League, τις σεζόν 2018-19 και 2022-23

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΙΝΤΕΟ: Φοβερή πρεμιέρα στη Premier League - Σώθηκε με Κιέζα η Λίβερπουλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαιτητές… υπό κρίση

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ/ΦΩΤΟΣ: Συγκίνηση στο Άνφιλντ...

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπάγερν: Στασιμότητα στη μεταγραφή Βόλτεμαντε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Απίστευτη Ζιρόνα - Χάρισε το τρίποντο στην Ράγιο Βαγιεκάνο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Βόμβες» από Νούνο Σάντο: «Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι, έχουμε τεράστιο πρόβλημα»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λίβερπουλ: Η ενδεκάδα της πρωταθλήτριας Αγγλίας στην πρεμιέρα

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Εφιάλτης για τον Γκαζανίγκα: Διπλό αυτογκόλ, πέναλτι και κόκκινη σε μισή ώρα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπαλέμπα... επίσημα τέλος για τη Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μαρέσκα για μεταγραφή αμυντικού: «Ξέρουν στη διοίκηση τι θέλω, αλλά...»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Ράτζκοφ έδειξε στην ΑΕΚ πως θέλει φέτος τον Κακουλλή

ΑΡΗΣ

|

Category image

«ΜΠΑΜ» πριν ή μετά τον Ερυθρό Αστέρα;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πήρε τηλέφωνο ν' απολογηθεί για τη μεταγραφή που δεν έγινε!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η παρακάμερα της ΑΕΚ για το παιχνίδι με τον Άρη

Ελλάδα

|

Category image

Ανέβηκε στη 16η στο Μάρστραντ ο Κοντίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Διαβαστε ακομη