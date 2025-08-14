Τελευταίο εμπόδιο η Μπραν για την ΑΕΚ προς τους ομίλους του Europa League

Ίδρωσε αλλά η ΑΕΚ πέρασε στα πλέι οφ του Europa League και ταυτόχρονα κλείδωσε θέση στους ομίλους του Conference League.

Όμως σαφώς στόχος της είναι να εισέλθει στους ομίλους της δεύτερης τη τάξει κατηγορίας εκεί που θα τεθεί αντιμέτωπη με την Μπραν. Η ομάδα από τη Νορβηγία έχασε στην έδρα της από την Χάγκεν όμως πήρε το εισιτήριο εξαιταίας του 2-0 που πέτυχε στη Σουηδία.

Ο πρώτος αγώνας είναι ορισμένος εκτός έδρας στις 21 Αυγούστου ενώ στις 28 του ίδιου μήνα θα γίνει η ρεβάνς στην «ΑΕΚ Αρένα».