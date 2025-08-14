ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

LIVE: Λέγκια - ΑΕΚ 2-1

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

LIVE: Λέγκια - ΑΕΚ 2-1

Πρόκληση για τους Λαρνακείς οι οποίοι ωστόσο έχουν ισχυρή ασπίδα.

Ξεκινά στις 22:00 ο επαναληπτικός αγώνας της ΑΕΚ με την Λέγκια στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου του Europa League. Στο πρώτο παιχνίδι η ομάδα της Λάρνακας επικράτησε με 4-1 στην «Αρένα».

Η ιστοσελίδα μας σας μεταφέρει την εξέλιξη του αγώνα στο «Józef Piłsudski Stadium»:

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

43΄ - Ο Ράγιοβιτς σχεδόν μόνο από το ύψος του πέναλτι έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Αλομέροβιτς.

16΄ - ΓΚΟΛ για τη Λέγκια: Ο Ράγιοβιτς με κεφαλιά νικάει για δεύτερη φορά τον Αλομέροβιτς.

11΄ - ΓΚΟΛ για τη Λέγκια: Ο Ενσαμέ από κοντά μετά από μπαλιά του Μορισίτα ανοίγει το σκορ για τους Πολωνούς.

ΛΕΓΚΙΑ: Τομπίας, Βζόλεκ, Ζλοκόφσκι, Γιεντρέτζικ, Καπουάντλ, Μπιτσακχιάν, Αγκουστίνιακ, Βινάγκρε, Μορισίτα, Ραΐκοβιτς,Ενσαμέ

ΑΕΚ: Aλομέροβιτς, Εκπολό, Ρομπέρζ, Μιλίτσεβιτς, Νάλι, Γκαρθία, Λέδες, Πονς, Ιβάνοβιτς, Τσακόν, Ανγκιέλσκι.

ΣΚΟΡΕΡ: 11΄ Ενσαμέ, 16΄ Ράγιοβιτς /-

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 1΄ Γιεντρέτζικ /-

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αντρίς Τρείμάνις (Λετονία)

VAR: Κρίσταπς Ράντνιεκς (Λετονία)

 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚ

Tags

ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο ΠΑΟΚ απέδρασε στην παράταση και η Ομόνοια πάει... Αυστρία - Η Βόλφσμπεργκερ στον δρόμο των πρασίνων

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Τι έκανε η Μπρόντμπι! Ανέτρεψε το 3-0 του πρώτου ματς και πέρασε με 4-3 παίζοντας με δέκα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

LIVE: ΑΕΚ Αθηνών - Άρης 1-1

ΑΡΗΣ

|

Category image

Μπεργκ: «Τα γκολ και η δημιουργία μας ήταν υψηλού επιπέδου»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η πεντάρα της Ομόνοιας στην Αράζ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πυλοβόλο η Ομόνοια, φιλοδώρησε με πεντάρα την Αράζ και πάει αφηνιασμένη στα πλέι οφ!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

LIVE: Λέγκια - ΑΕΚ 2-1

ΑΕΚ

|

Category image

Ήττα για Ολυμπιακό από τη Νάπολι στο φιλικό με...γεύση Champions League

Ελλάδα

|

Category image

Με ορεξάτο Πιέρο ο ΑΠΟΕΛ έριξε τεσσάρα στον Εθνικό Άχνας

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Τετραπλή αλλαγή από Μπεργκ και ανάσες για τα... πολυβόλα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Χωρίς αλλαγή ο Ιδιάκεθ

ΑΕΚ

|

Category image

Και πως να μην χαμογελάνε...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Δικός του ο Νατέλ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Χαμός στο φιλικό με τη Νάπολι, ο Κόντε μπήκε μέσα στο γήπεδο και την «έπεσε» στον Ελ Κααμπί

Ελλάδα

|

Category image

«ΜΠΑΜ» η ΑΕΛ με Λέο Νατέλ!

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη