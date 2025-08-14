LIVE: Λέγκια - ΑΕΚ 2-1

Ξεκινά στις 22:00 ο επαναληπτικός αγώνας της ΑΕΚ με την Λέγκια στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου του Europa League. Στο πρώτο παιχνίδι η ομάδα της Λάρνακας επικράτησε με 4-1 στην «Αρένα».

Η ιστοσελίδα μας σας μεταφέρει την εξέλιξη του αγώνα στο «Józef Piłsudski Stadium»:

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

43΄ - Ο Ράγιοβιτς σχεδόν μόνο από το ύψος του πέναλτι έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Αλομέροβιτς.

16΄ - ΓΚΟΛ για τη Λέγκια: Ο Ράγιοβιτς με κεφαλιά νικάει για δεύτερη φορά τον Αλομέροβιτς.

11΄ - ΓΚΟΛ για τη Λέγκια: Ο Ενσαμέ από κοντά μετά από μπαλιά του Μορισίτα ανοίγει το σκορ για τους Πολωνούς.

ΛΕΓΚΙΑ: Τομπίας, Βζόλεκ, Ζλοκόφσκι, Γιεντρέτζικ, Καπουάντλ, Μπιτσακχιάν, Αγκουστίνιακ, Βινάγκρε, Μορισίτα, Ραΐκοβιτς,Ενσαμέ

ΑΕΚ: Aλομέροβιτς, Εκπολό, Ρομπέρζ, Μιλίτσεβιτς, Νάλι, Γκαρθία, Λέδες, Πονς, Ιβάνοβιτς, Τσακόν, Ανγκιέλσκι.

ΣΚΟΡΕΡ: 11΄ Ενσαμέ, 16΄ Ράγιοβιτς /-

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 1΄ Γιεντρέτζικ /-

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αντρίς Τρείμάνις (Λετονία)

VAR: Κρίσταπς Ράντνιεκς (Λετονία)