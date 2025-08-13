Δημητρίου: «Σοβαρά και προσγειωμένα, μας περιμένει δύσκολο έργο»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΚ παραχώρησε δηλώσεις λίγο πριν την αναχώρηση της αποστολής για την Πολωνία

Διαβάστε όσα είπε ο Κυριάκος Δημητρίου από το αεροδρόμιο της Λάρνακας: 

Το πρώτο σχόλιο: «Ευελπτιστούμε αυτό το ταξίδι να έχει το ίδιο αποτέλεσμα με τα προηγούμενα, να διατηρήσουμε το προβάδισμα και να εξασφαλίσουμε την πρόκριση για τα playoffs του Europa League και ταυτόχρονα την είσοδο στην League Phase Ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Είναι το μοναδικό που μας ενδιαφέρει χωρίς να παραγνωρίζουμε τις δυσκολίες. Ξέρουμε ότι κάναμε ένα εξαιρετικό πρώτο παιχνίδι αλλά ήταν απλά το μόνο ημίχρονο. Πρέπει να πάμε εκεί σοβαρά, προσγειωμένα, να παίξουμε μυαλωμένα και με συγκέντρωση για να πάρουμε την πρόκριση που θα συνιστά μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Μας περιμένει δύσκολο έργο».

Για τα αγωνιστικά: «Είναι τα ίδια αγωνιστικά δεδομένα με το πρώτο παιχνίδι, ο Ρομπέρζ που αποχώρησε τραυματίας είναι στην αποστολή και θα δει η τεχνική ηγεσία αν μπορεί να τον χρησιμποιήσει. Πάμε με αποφασιστικότητα, αισιοδοξία και πίστη».

Για τον κόσμο: «Θα είναι πέραν των 200 οπαδών μαζί μας, δεν είναι και το πιο εύκολο στην… καρδιά του Αυγούστου και τους ευχαριστούμε!»

 

