Ο «άγνωστος» Τσακόν που μαγεύει...

Ο «άγνωστος» Τσακόν που μαγεύει...

Μπήκε φουριόζος ο Βενεζουελάνος.

Από την περσινή περίοδο ο Γέρσον Τσακόν έδειξε τις αρετές του. Και ας ήρθε ως «άγνωστος» από μία ομάδα της Βενεζουέλας. Με 2400 αγωνιστικά λεπτά αποτέλεσε σημαντικό γρανάζι με τέσσερα γκολ και εννιά ασίστ.

Και φέτος όμως δείχνει γιατί η ΑΕΚ πλήρωσε και τον έκανε δικό της. Με ένα ποσό πάνω από μισό εκατομμύριο, σύμφωνα με το transfermarkt.

Γιατί πολύ απλά είναι απαραίτητως και παίζει παντού αφού με τη Λέγκια έπαιξε ως επιτελικός μέσος. Απέναντι στους Πολωνούς με ένα εκπληκτικό γκολ έκανε το 3-1 και αυτό το γκολ έδωσε... φτερά για να έρθει ο θρίαμβος.

Ήταν ο παίκτης που με γκολ και ασίστ έβαλε φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του για την πρόκριση επί της Τσέλιε.

Μαγεύει ο Τσακόν και μαζί του χαίρονται άπαντες στην ΑΕΚ αφού βρήκαν έναν παίκτη που κάνει τη διαφορά.

Διαβαστε ακομη