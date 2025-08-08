Δημητρίου: «Μεγάλος αντίπαλος που θα θέλει να δώσει απαντήσεις» - Τι είπε για Ρομπέρζ

Για τη μεγάλη νίκη της ΑΕΚ απέναντι στη Λέγκια Βαρσοβίας (4-1) μίλησε στον Supersport 104 ο Κυριάκος Δημητρίου. Αναλυτικά:

Για το παιχνίδι με τη Λέγκια Βαρσοβίας: «Ήταν μια εξαιρετική βραδιά από όλες τις απόψεις με τη ροή που είχε το παιχνίδι. Με ένα αντίπαλο που θα μπορούσε να προηγηθεί όταν το παιχνίδι ήταν στο 1-1 και ο Αλομέροβιτς έβγαλε εξαιρετικές επεμβάσεις. Είχαμε χάσει και τον Ρομπέρζ, υπήρξαν αλλαγές και μέχρι να φέρουμε τον νου μας... Το δεύτερο ημίχρονο ήταν άλλη ιστορία, βγάλαμε τις αρετές μας και πήραμε ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα. Όμως, οφείλουμε να μην επαναπαυτούμε πάνω στο σκορ, απαιτείται ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια στον επαναληπτικό για να μπορέσουμε να πάρουμε τον πρόκριση στην επόμενη φάση».

Για τον επαναληπτικό στην Πολωνία: «Δεν θα μιλήσω για πιθανότητες. Οφείλουμε να χτίσουμε στην εικόνα μας στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι εντελώς διαφορετικά δεδομένα στον επαναληπτικό. Είναι μεγάλος αντίπαλος που θα θέλει να δώσει απαντήσεις, πληγωμένος και στην έδρα του. Αυτό θα προσπαθήσει να περάσει στα αποδυτήρια ο προπονητής, αυτό πρέπει να έχει κατά νου και ο κόσμος μας. Θα πρέπει να κάνουμε ένα μυαλωμένο παιχνίδι για να φύγουμε αλώβητοι. Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης σε όλους τους τομείς για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την ευρωπαϊκή μας πορεία».

Για τη δύναμη της έδρας: «Ο κόσμος μας ήταν πραγματικά ο έξτρα παίκτης εκεί που χρειάζεται η ομάδα. Με το τέλος, το χάρηκε ο κόσμος με την ψυχή του. Θα πάμε Πολωνία και ελπίζουμε να είναι ανάλογη η συνέχεια. Πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο, περίπου 4500 ήταν στο γήπεδο. Θα ενημερώσουμε σύντομα για αυτούς που θα πάνε μόνοι τους, για τον τρόπο που θα παραλάβουν τα εισιτήριά τους. Θα πάμε με ναυλωμένη πτήση, έχουν σχεδόν κλείσει οι θέσεις».

Όσον αφορά τον τραυματισμό του Ρομπέρζ, είπε: «Μακάρι να μην είναι κάτι το σοβαρό με Ρομπέρζ και να αγωνιστεί στον επαναληπτικό. Είναι στον αστράγαλο ο τραυματισμός. Περιμένουμε να τον δούμε».

Για την απόδοση του Τσακόν: «Μακάρι να συνεχίσει έτσι, πέτυχε όμορφο γκολ και είναι ακόμη μία περίπτωση παίκτη που ήρθε για τον κατάλογο β’ όπως πολλοί άλλοι στο παρελθόν και δείχνει την αξία τους. Τόνγκια, Ολατούντζι, Φαράζ επιλογές Τσάβο Ρόκα που δικαιώνεται που τους επέλεξε».