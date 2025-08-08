Ήθελε νίκη, έφτασε στον θρίαμβο!

Ήθελε νίκη, έστω και με ένα γκολ διαφορά! Ωστόσο, η ΑΕΚ δεν αρκέστηκε σε μία «στενή» επικράτηση. Η ομάδα της Λάρνακας, πραγματοποιώντας σπουδαία εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, έκανε... σκόνη και θρύψαλα τη Λέγκια Βαρσοβίας και είναι το απόλυτο αφεντικό για πρόκριση στα πλέι οφ του Europa League.

Η ομάδα του Ιμανόλ Ιδιάκεθ εκμεταλλεύτηκε την έδρα της, τη ζεστή υποστήριξη που είχε από τον κόσμο της και με όπλο το 4-1, θα πάει την επόμενη Πέμπτη στην Πολωνία για να τελειώσει τη δουλειά.

Είναι βέβαιο ότι η Λέγκια θα προσπαθήσει για το μεγάλο θαύμα, όμως, οι κιτρινοπράσινοι γνωρίζουν πώς να διαφυλάξουν αυτό το υπερπολύτιμο αποτέλεσμα.

Με την αυτοπεποίθηση, λοιπόν, στα ύψη, η ΑΕΚ στρέφει το βλέμμα της σε δύο μέτωπα: στον επαναληππτικό και στα πλέι οφ του Europa League!