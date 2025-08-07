Ιδιάκεθ: «Οι παίκτες μας! Αυτοί το άλλαξαν...»

Διαβάστε όσα ανέφερε ο προπονητής της ΑΕΚ Ιμανόλ Ιδιάκεθ μιλώντας στη Cytavision μετά τη μεγάλη νίκη με 4-1 επί της Λέγκια που στέλνει τους Λαρνακείς μια ανάσα από τη συμμετοχή σε League Phase.

Αναλυτικά...

Τι άλλαξε από το πρώτο ημίχρονο στο δεύτερο; «Οι παίκτες μας! Αυτοί το άλλαξαν. Ξέραμε ότι είχαμε απέναντί μας μια πολύ καλή ομάδα. Το πρώτο ημίχρονο είχαμε κάποια προβλήματα αλλά στο δεύτερο ήμασταν εκπληκτικοί. Οι παίκτες μας τα έκαναν όλα καλά».

Για τους τραυματίες: «Για τον Ρομπέρζ είναι κάτι στον αστράγαλο, ελπίζω ότι δεν είναι κάτι σοβαρό, του Ανγκιέλσκι είναι πιο απλό, είχε κράμπες».