Με μία αλλαγή η ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στη Λέγκια

Με στόχο την πρόκριση που θα της εξασφαλίσει θέση σε League Phase (τουλάχιστον του Conference League) και θα της δώσει τη δυνατότητα να διεκδικήσει μια θέση στο Europa League, η ΑΕΚ υποδέχεται στην «Αρένα» (19:30) τη Λέγκια Βαρσοβίας.

Οι Λαρνακείς θα επιδιώξουν να κάνουν το πρώτο βήμα κόντρα στους Πολωνούς ώστε να πάρουν προβάδισμα πρόκρισης για τα πλέι οφ της διοργάνωσης, όπου αν βρεθούν θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Χάκεν - Μπραν, ενώ σε περίπτωση αποκλεισμού θα παίξουν στα πλέι οφ του Conference θα κοντραριστούν με τον νικητή του ζευγαριού Παρτιζάν - Χιμπέρνιαν.

Σε μία αλλαγή προέβη ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ στην ενδεκάδα του σε σχέση με όσους είχε επιλέξει στη ρεβάνς κόντρα στην Τσέλιε. Συγκεκριμένα έδωσε φανέλα βασικού στον Νάλι ο οποίος πήρε τη θέση του Τσακόν.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Aλομέροβιτς, Εκπολό, Ρομπέρζ, Μιλίτσεβιτς, Νάλι, Γκαρθία, Λέδες, Πονς, Ιβάνοβιτς, Τσακόν, Ανγκιέλσκι.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Παρασκευάς, Δημητρίου, Γκονζάλεθ, Ιωάννου, Λουκαΐδης, Σουάρεθ, Μιραμόν, Ενρίκες, Γερασίμου, Αμίν, Μπάγιτς, Καμπρέρα.