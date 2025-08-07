LIVE: ΑΕΚ - Λέγκια 1-1

Με στόχο την πρόκριση που θα της εξασφαλίσει θέση σε League Phase (τουλάχιστον του Conference League) και θα της δώσει τη δυνατότητα να διεκδικήσει μια θέση στο Europa League, η ΑΕΚ υποδέχεται στην «Αρένα» (19:30) τη Λέγκια Βαρσοβίας.

Οι Λαρνακείς θα επιδιώξουν να κάνουν το πρώτο βήμα κόντρα στους Πολωνούς ώστε να πάρουν προβάδισμα πρόκρισης για τα πλέι οφ της διοργάνωσης, όπου αν βρεθούν θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Χάκεν - Μπραν, ενώ σε περίπτωση αποκλεισμού θα παίξουν στα πλέι οφ του Conference θα κοντραριστούν με τον νικητή του ζευγαριού Παρτιζάν - Χιμπέρνιαν.

Η εξέλιξη του αγώνα

29' Μεγάλη διπλή ευκαιρία για Λέγκια με Ενσαμέ και Κάπουστκα, ο Αλομέροβιτς απέκρουσε το πρώτο σουτ και το δεύτερο ήταν άστοχο.

27' Aναγκαστική αλλαγή για την ΑΕΚ, Μιραμόν αντί Ρομπέρζ, με τον Εκπολό να μετακινείται στα στόπερ.

18' ΓΚΟΛ, 1-1 ισοφαρίζει η Λέγκια με τον Ενσαμέ. Με κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ.

16' ΓΚΟΛ, 1-0 η ΑΕΚ με τον Πονς! Με ωραίο φαλτσαριστό πλασέ.

8' Αγγίζει το γκολ η ΑΕΚ, στο δοκάρι η κεφαλιά του Ρομπέρζ μετά από εκτέλεση κόρνερ!

5' Απειλεί η ΑΕΚ με Ανγκιέλσκι, καθυστέρησε να κάνει το σουτ κι όταν το έκανε κόντραρε σε αμυνόμενο.

-Ακυρώνεται το γκολ της Λέγκια με υπόδειξη οφσάιντ από το VAR.

2' ΓΚΟΛ, 1-0 η Λέγκια με τον Ενσαμέ. Ο επιθετικός της ΑΕΚ πέρασε τον Αλομέροβιτς από αριστερά και πλάσαρε στην κενή εστία. Οριακό το κατά πόσο ήταν καλυμμένος.

-Ξεκίνησε η αναμέτρηση.

ΑΕΚ: Aλομέροβιτς, Εκπολό, Ρομπέρζ (27΄ Μιραμόν), Μιλίτσεβιτς, Νάλι, Γκαρθία, Λέδες, Πονς, Ιβάνοβιτς, Τσακόν, Ανγκιέλσκι.

ΛΕΓΚΙΑ: Τομπίας, Βζόλεκ, Ζιολκόφσκι, Καπουαντί, Βινάγκρε, Καπούτσκα, Αουγκουστίνιακ, Γκονσάλβες, Στογιάνοβιτς, Μπιτσαχτσιάν, Ενσαμέ,

ΣΚΟΡΕΡ: 16΄ Πονς / 18' Ενσαμέ.

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: - / -

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χοράτιου Φέσνικ (Ρουμανία)

VAR: Οβίντιου Χάτεγκαν (Ρουμανία)