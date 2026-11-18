Καλή και ανταγωνιστική εμφάνιση πραγματοποίησε η Πετρολίνα ΑΕΚ απέναντι στην πρωτοπόρο του Ε΄ Ομίλου Dziki Warszawa, γνωρίζοντας την ήττα με 99-89 στο «Κίτιον» για το FIBA Europe Cup. Η ομάδα της Λάρνακας έμεινε στη διεκδίκηση της νίκης μέχρι την τελευταία περίοδο, ισοφάρισε σε 72-72 στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου και προηγήθηκε στην τέταρτη περίοδο, πριν οι Πολωνοί βρουν τις λύσεις στα τελευταία λεπτά.

Η Dziki μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση και πήρε από νωρίς μικρό προβάδισμα. Η Πετρολίνα ΑΕΚ αντέδρασε με τους Hollingsworth, McKinnis και Tate, όμως οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη της κυπριακής ομάδας και έκλεισαν την πρώτη περίοδο μπροστά με 22-15.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η ομάδα του Χριστόφορου Λειβαδιώτη βελτίωσε αισθητά την επιθετική της λειτουργία. Ο Mucius έδωσε λύσεις από την περιφέρεια, ο McKinnis τελείωσε φάσεις κοντά στο καλάθι και ο Tate ανέβασε την απόδοσή του. Η ΑΕΚ κατάφερε να μειώσει τη διαφορά και να πάει στα αποδυτήρια με το σκορ στο 44-48, έχοντας πετύχει 29 πόντους στη δεύτερη περίοδο.

Η καλύτερη περίοδος της Πετρολίνα ΑΕΚ ήταν η τρίτη. Οι γηπεδούχοι ανέβασαν την έντασή τους, βρήκαν μεγάλα σουτ από Durham, Mucius και Hollingsworth και έφθασαν στην ανατροπή. Ο Mucius ισοφάρισε σε 67-67, ο Hollingsworth έδωσε προβάδισμα με τρίποντο, ενώ λίγο αργότερα η ΑΕΚ έφθασε μέχρι το 71-67. Η Dziki αντέδρασε και το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε ισόπαλο 72-72, αφήνοντας τα πάντα ανοικτά για την τελευταία περίοδο.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο οι δύο ομάδες παρέμειναν κοντά στο σκορ. Η ΑΕΚ κατάφερε να περάσει μπροστά, όμως η Dziki έδειξε την εμπειρία και την ποιότητα που την έχουν φέρει στην κορυφή του ομίλου. Ο Kaminski και ο Girard έδωσαν κρίσιμες λύσεις, ενώ στα τελευταία λεπτά οι φιλοξενούμενοι ήταν πιο αποτελεσματικοί στις κατοχές που έκριναν το παιχνίδι. Η διαφορά άνοιξε στο φινάλε, με την Dziki να φθάνει τελικά στη νίκη με 89-99.

Η Πετρολίνα ΑΕΚ είχε πολυφωνία στην επίθεση και τέσσερις παίκτες με τουλάχιστον 15 πόντους. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Myles Tate με 25 πόντους, έξι ριμπάουντ και πέντε ασίστ. Ο Isaiah Mucius πρόσθεσε 19 πόντους με τέσσερα τρίποντα, ο Jayveous McKinnis είχε 16 πόντους και δέκα ριμπάουντ, ενώ ο Anthony Durham σημείωσε 15 πόντους και μοίρασε πέντε ασίστ.

Για την Dziki κορυφαίος ήταν ο Joseph Girard με 25 πόντους και πέντε τρίποντα. Ο Grzegorz Kaminski σημείωσε 14 πόντους και μάζεψε εννέα ριμπάουντ, ο Osun Osunniyi είχε 13 πόντους και ο Makai Ashton 12.

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 46 ριμπάουντ έναντι 39 της αντιπάλου της και 10 εύστοχα τρίποντα. Η Dziki, από την άλλη, είχε 29 ασίστ και εκμεταλλεύτηκε περισσότερο τις βολές, πετυχαίνοντας 23 σε 28 προσπάθειες, έναντι 15 στις 24 της ομάδας της Λάρνακας.

Τα δεκάλεπτα: 15-22, 29-26, 28-24, 17-27.

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης): Hollingsworth 11 (1), Mucius 19 (4), Γιανναράς, Βάρσος 1, Durham 15 (3), Tate 25 (2), McKinnis 16, Hunt 2.

Dziki Warszawa (Marco Legovich): Luke 7 (1), Ashton 12, Girard 25 (5), Aleksandrowicz 3 (1), Kempa 10 (1), Kaminski 14 (2), Jackson 10, Osunniyi 13, Frackiewicz 5.