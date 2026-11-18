Στο φιλικό με την ΑΕΚ Αθηνών στη Νέα Φιλαδέλφεια ο Ούγκο Μάρτινς είχε την ευκαιρία να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα. Εκμεταλλευόμενη τη διακοπή του πρωταθλήματος, η ομάδα της Λεμεσού έκανε ταξίδι εξπρές στην Αθήνα προκειμένου να αντιμετωπίσει την περσινή πρωταθλήτρια Ελλάδος. Το αποτέλεσμα (3-0) προφανώς και δεν έχει καμία σημασία. Αυτό που μετρά είναι πως ο τεχνικός της ΑΕΛ είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει διάφορα πράγματα, βγάζοντας σημαντικά συμπεράσματα ενόψει της συνέχειας.

Πλέον, η ΑΕΛ στρέφει την προσοχή της στην επανέναρξη του πρωταθλήματος και το εκτός έδρας παιχνίδι με την Καρμιώτισσα. Ένα ματς, πάντως, το οποίο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή μιας και ο αντίπαλος έδειξε ικανός φέτος να κάνει τη ζημιά εάν υποτιμηθεί. Η ΑΕΛ προέρχεται από τρίποντο κόντρα στην Krasava E.N.Y. και έχει την ευκαιρία να χτίσει ένα μίνι σερί τριών συνεχόμενων νικών στο πρωτάθλημα.

Κι αυτό διότι μετά το παιχνίδι στο «Στέλιος Κυριακίδης» θα υποδεχτεί τον Ολυμπιακό στο «Αλφαμέγα». Ουσιαστικά πρόκειται για τρεις ομάδες με διαφορετικούς στόχους μέσα στη σεζόν, όπου οι γαλαζοκίτρινοι της Λεμεσού είναι το φαβορί. To πρώτο βήμα έγινε, απομένουν τα άλλα δύο. Η αλήθεια είναι πως η ΑΕΛ φέτος δείχνει πολύ πιο ανταγωνιστική αλλά και ικανή να διεκδικήσει υψηλότερους στόχους. Αυτό προϋποθέτει πως στα παιχνίδια που είναι το φαβορί, θα πρέπει να παίρνει τις νίκες.