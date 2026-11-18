Σωρεία προστίμων αλλά και ορισμένους αποκλεισμούς επέβαλε η Δικαστή Επιτροπή της ΚΟΠ αφότου μελέτησε τις παραπομπές που είχε ενώπιόν της.

Διαβάστε αναλυτικά όλες τις αποφάσεις της:

*Καταγγελία του Διαιτητή Ιωάννη Πιριπίτση κατά του BADR OULAD ABDELLAH Ποδοσφαιριστή του ΕΡΜΗ Αραδίππου που αποβλήθηκε για σοβαρό παραβατικό παιχνίδι στον αγώνα Κυπέλλου COCA-COLA Α’ Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιδιών – ΕΡΜΗΣ Αραδίππου/03.11.2026.

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Ιωάννη Πιριπίτση κατά του SADIO DEMBELE Ποδοσφαιριστή της ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑΣ Πολεμιδιών που αποβλήθηκε γιατί στέρησε καθαρή ευκαιρία επίτευξης τέρματος στον αγώνα Κυπέλλου COCA-COLA Α’ Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιδιών – ΕΡΜΗΣ Αραδίππου/03.11.2026.

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Νικόλαου Ανδρέου κατά του Ανδρέα Ασημένιου Ποδοσφαιριστή του ΑΚΡΙΤΑ Χλώρακας που αποβλήθηκε για σοβαρό παραβατικό παιχνίδι, έτρεξε από απόσταση και έχοντας τεντωμένο το πόδι βρήκε τον αντίπαλο στον αστράγαλο με της τάπες στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΜΕΑΠ Πέρα Χωρίου Νήσου – ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας/07.11.2026 (7η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Μάριου Χριστοδούλου κατά του Κίκη Κυριακίδη Ποδοσφαιριστή του ΑΣΙΛ Λύσης που αποβλήθηκε γιατί μετά την λήξη του αγώνα καθώς αποχωρούσε πρόσβαλε τον Α’ Βοηθό διαιτητή στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2026-2027 ΑΣΙΛ Λύσης – Π. Ο. Ορμήδειας/08.11.2026 (4η Αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από ένα αγώνα.

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου για ανάρτηση πανό από οπαδούς της ομάδας ακατάλληλου για αθλητικές εκδηλώσεις στο 68ο λεπτό του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 10.2(ε) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Κυπέλλου COCA-COLA Α’ Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαϊου – ΑΕΠ Πολεμιδιών/05.11.2026.

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΠΑΦΟΥ F C λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2026-2027. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΠΑΦΟΣ F C – ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου/08.11.2026 (9η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του Κυριάκου Γεωργίου αντιπροέδρου της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Αμμοχώστου για προσβλητική συμπεριφορά και/ή με οποιοδήποτε τρόπο αντίθετη με τους βασικούς Κανόνες της αξιοπρεπούς συμπεριφοράς που επέδειξε μετά την λήξη του αγώνα και κατά την είσοδο των ομάδων προς τα αποδυτήρια (λογομαχούσε με ποδοσφαιριστές της φιλοξενούμενης ομάδας και το γεγονός έληξε με παρέμβαση των επιτηρητών και των άλλων παραγόντων και από τις δύο ομάδες), κατά παράβαση του Άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου – ΟΜΟΝΟΙΑΣ Αραδίππου /06.11.2026 (9η Αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από ένα αγώνα και πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά:

(α) του ZIVKOVIC ZIVKO ποδοσφαιριστή της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Αραδίππου για προσβλητική συμπεριφορά και/ή με οποιοδήποτε τρόπο αντίθετη με τους βασικούς Κανόνες της αξιοπρεπούς συμπεριφοράς που επέδειξε μετά την λήξη του αγώνα και κατά την είσοδο των ομάδων προς τα αποδυτήρια (λογομαχούσε με παράγοντα της φιλοξενούσας ομάδας και το γεγονός έληξε με παρέμβαση των επιτηρητών και των άλλων παραγόντων και από τις δύο ομάδες), κατά παράβαση του Άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) του UNAI GARCIA LUGEA με αριθμό φανέλλας 15 ποδοσφαιριστή της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Αραδίππου για προσβλητική συμπεριφορά και/ή με οποιοδήποτε τρόπο αντίθετη με τους βασικούς Κανόνες της αξιοπρεπούς συμπεριφοράς που επέδειξε μετά την λήξη του αγώνα και κατά την είσοδο των ομάδων προς τα αποδυτήρια (λογομαχούσε με παράγοντα της φιλοξενούσας ομάδας και το γεγονός έληξε με παρέμβαση των επιτηρητών και των άλλων παραγόντων και από τις δύο ομάδες), κατά παράβαση του Άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου – ΟΜΟΝΟΙΑΣ Αραδίππου /06.11.2026 (9η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ Αμμοχώστου για επεισόδιο που προκάλεσε οπαδός της ομάδας που βρίσκονταν στο νότιο πέταλο του σταδίου το οποίο προκάλεσε αναταραχή στην κερκίδα και/ή απείλησε να προκαλέσει ζημιά και/ή σε οποιοδήποτε άτομο εντός της κερκίδας (στο 60ο λεπτό του αγώνα οπαδός της ομάδας έκαψε κασκόλ της φιλοξενούμενης ομάδας), κατά παράβαση των Άρθρων 4(κβ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου – ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας /08.11.2026 (9η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2026-2027. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου – ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας 08.11.2026 (9η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας:

(α) για μεταφορά εντός του σταδίου (στην κερκίδα) από οπαδούς της ομάδας, επικίνδυνων αντικειμένων (πυρσοί, καπνογόνα και κροτίδες), κατά παράβαση του άρθρου 10.3(δ1α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για πυροδότηση στην κερκίδα επικίνδυνων αντικειμένων (πυρσοί και κροτίδες) πριν την έναρξη, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα, καθώς και για πυροδότηση επικίνδυνων αντικειμένων (πυρσοί, καπνογόνα και κροτίδες) στην κερκίδα, κατά παράβαση του άρθρου 10.3(δ1β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) για χρήση λέιζερ από οπαδό της ομάδας στο 33ο λεπτό του αγώνα προς τον προπονητή της φιλοξενούμενης ομάδας, κατά παράβαση του Άρθρου 10.2(ιβ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(δ) για ρίψη αντικειμένων (πλαστικά ποτήρια με νερό) από οπαδούς της ομάδας εναντίον των παικτών της αντίπαλης ομάδας, οι οποίοι κατευθύνθηκαν προς το μέρος τους για να πανηγυρίσουν, στο 3ο λεπτό του αγώνα, κατά παράβαση του Άρθρου 10.3(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΑΡΗΣ Λεμεσού/08.11.2026 (9η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του ΑΡΗ Λεμεσού:

(α) γιατί προκάλεσε την καθυστέρηση έναρξης του αγώνα κατά 5 λεπτά, κατά παράβαση του Άρθρου 4(α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2026-2027. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΑΡΗΣ Λεμεσού/08.11.2026 (9η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του ΕΡΜΗ Αραδίππου γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ Ιδαλίου – ΕΡΜΗΣ Αραδίππου /07.11.2026 (7η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΑΟΑΝ Αγίας Νάπας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΑΟΑΝ Αγίας Νάπας – ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας/07.11.2026 (7η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά:

(α) Του Ανδρέα Ανδρέου αναπληρωτή πρόεδρου της ΜΕΑΠ Πέρα Χωρίου Νήσου για προσβλητική συμπεριφορά και/ή με οποιοδήποτε τρόπο αντίθετη με τους βασικούς Κανόνες της αξιοπρεπούς συμπεριφοράς που επέδειξε μετά την λήξη του αγώνα προς τον παρατηρητή του αγώνα (μετά το τέλος του αγώνα εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο ως μη εξουσιοδοτημένο άτομο, εξύβριζε με χυδαίες εκφράσεις τον παρατηρητή του αγώνα και καταφερόταν προσωπικά προς τον παρατηρητή και την ΚΟΠ, τους οποίους και πρόσβαλλε), κατά παράβαση Άρθρου 33.5 της Προκήρυξης του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας 2026/2027 και των Άρθρων 4(γ), 9(ια) και 10.2(α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Αποκλεισμός από δύο αγώνες και πρόστιμο.

(γ) του Κυριάκου Χρυσοστόμου εκπροσώπου τύπου της ΜΕΑΠ Πέρα γιατί ως μη εξουσιοδοτημένο άτομο εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο μετά την λήξη του αγώνα και επέδειξε αντιαθλητική συμπεριφορά προς την Βοηθό Διαιτητή (την εξύβρισε) κατά παράβαση του άρθρου 4(γ), 9(η) και 10.2(α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. και του άρθρου 33.5 της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας περιόδου 2026-2027

Απόφαση: Αποκλεισμός από ένα αγώνα και πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΜΕΑΠ Πέρα Χωρίου Νήσου – ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας/07.11.2026 (7η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του ΕΘΝΙΚΟΥ Λατσιών γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΕΘΝΙΚΟΣ Λατσιών – ΟΘΕΛΛΟΣ Αθηαίνου /07.11.2026 (7η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΟΘΕΛΛΟΥ Αθηαίνου γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΕΘΝΙΚΟΣ Λατσιών – ΟΘΕΛΛΟΣ Αθηαίνου /07.11.2026 (7η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΑΛΚΗ 1948 Λάρνακας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 20262027 ΑΛΚΗ 1948 Λάρνακας – ΕΘΝΙΚΟΣ Άσσιας/07.11.2026 (7η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Διακοπείς αγώνας Πρωταθλήματος Παίδων Κ17 περιόδου 2026-2027 ΟΘΕΛΛΟΣ Αθηαίνου – ΚΕΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας/08.11.2026 (6η Αγωνιστική) για την τύχη του.

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 8-0 υπέρ του Οθέλλου.

*Καταγγελία κατά:

(α) της ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑΣ Πολεμιδιών γιατί, λόγω απουσίας του δηλωμένου προπονητή της ομάδας από τον αγώνα, χρησιμοποίησε άλλο πρόσωπο για εκτέλεση χρεών προπονητή χωρίς να ακολουθήσει την προβλεπόμενη ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής και έγκρισης αίτησης προσωρινής αντικατάστασης προπονητή, κατά παράβαση του Κεφαλαίου XIII, Άρθρο 10, της Προκήρυξης του Παγκύπριου Πρωταθλήματος Γ΄ Κατηγορίας 2026/2027, η οποία εφαρμόζεται δυνάμει του Κεφαλαίου V, Άρθρο 8, της Προκήρυξης Πρωταθλημάτων Νέων και Παίδων 2026/2027.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) του Ανδρέα Ευαγγέλου τεχνικού διευθυντή της ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑΣ Πολεμιδιών ο οποίος βρισκόταν στο πάγκο της ομάδας και εκτελούσε χρέη προπονητή στον αγώνα κατά παράβαση των άρθρων 1-5 και των άρθρων 10-11 του Κεφ. ΧΙΙΙ της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2026-2027 και της Προκήρυξης Νέων και Παίδων περιόδου 2026-2027.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Επίλεκτης Κατηγορίας Παίδων Κ16 περιόδου 2026-2027 ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας – ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιδιών/07.11.2026 (6η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας:

(α) για ρίψη αντικειμένου από οπαδούς της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του αγώνα (στο 25ο λεπτό ρίφθηκε από την κερκίδα του ΑΠΟΕΛ πλαστικό μπουκάλι με νερό στον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά ο αγώνας για περίπου 2 λεπτά προκειμένου να καθαριστεί ο αγωνιστικός χώρος), κατά παράβαση του Άρθρου 10.2(ια) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για φτύσιμο από οπαδούς της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο κατά παράβαση των άρθρων 5 και 10.2(στ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ .

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος FUTSAL Ανδρών Α’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού/05.11.2026 (6η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΠΕΓΕΙΑΣ ΑΚΑΜΑΣ 2025 λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, (5) πέντε ποδοσφαιρίστριες που να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Εθνικές ομάδες της Κύπρου ή που έχουν κυπριακή ιθαγένεια (κυπριακή ταυτότητα ή διαβατήριο) ή που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένες στο μητρώο ποδοσφαιριστριών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου XIV του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Γυναικών περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την λήξη του αγώνα μόνο (4) τέσσερις ποδοσφαιριστές συμμετείχαν στην ενδεκάδα οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Εθνικές ομάδες της Κύπρου ή που έχουν κυπριακή ιθαγένεια (κυπριακή ταυτότητα ή διαβατήριο) ή που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένες στο μητρώο ποδοσφαιριστριών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Γυναικών περιόδου 2026-2027 ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας – ΠΕΓΕΙΑ ΑΚΑΜΑΣ 2025/08.11.2026 (5η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά:

(α) του ΗΡΑΚΛΗ Γερολάκκου γιατί αντί του δηλωμένου προπονητή της ομάδας σας Παναγιώτη Φασουλιώτη χρησιμοποίησε άλλο πρόσωπο για εκτέλεση χρεών προπονητή χωρίς να ακολουθήσει την προβλεπόμενη ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής και έγκρισης αντικατάστασης προπονητή, κατά παράβαση του Κεφαλαίου XIII, Άρθρο 10, της Προκήρυξης του Παγκύπριου Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας 2026/2027, η οποία εφαρμόζεται δυνάμει του Κεφαλαίου V, Άρθρο 8, της Προκήρυξης Πρωταθλημάτων Νέων και Παίδων 2026/2027

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) του Κυριάκου Παυλίδη τεχνικού διευθυντή του ΗΡΑΚΛΗ Γερολάκκου ο οποίος βρισκόταν στο πάγκο της ομάδας και εκτελούσε χρέη προπονητή στον αγώνα Επίλεκτης Κατηγορίας Παίδων Κ15 περιόδου 2026-2027 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου – ΗΡΑΚΛΗΣ Γερολάκκου/07.11.2026 (6η Αγωνιστική) και περαιτέρω εκτελούσε χρέη προπονητή χωρίς να γίνει αντικατάσταση και στους πιο κάτω αγώνες:

ΜΕΑΠ Πέρα Χωρίου Νήσου – ΗΡΑΚΛΗΣ Γερολάκκου/17.10.2026 (4η Αγωνιστική)

ΗΡΑΚΛΗΣ Γερολάκκου – ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιδιών/24.10.2026 (5η Αγωνιστική)

κατά παράβαση των άρθρων 1-5 και των άρθρων 10-11 και των όσων περαιτέρω αναφέρονται στο Κεφ. ΧΙΙΙ της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2026-2027 και της Προκήρυξης Νέων και Παίδων περιόδου 2026-2027

Απόφαση: Πρόστιμο.

Καταγγελία κατά:

(α) του σωματείου KRASAVA E.N.Y. ότι κατά παράβαση του Κεφ. V Άρθρο 11 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Νέων & Παίδων περιόδου 2026-2027 στον αγώνα Πρωταθλήματος Παίδων Κ17 περιόδου 2026-2027 ΟΜΟΝΟΙΑ Ψευδά – KRASAVA E.N.Y./08.11.2026 χρησιμοποίησε αντικανονικά ποδοσφαιριστές που δεν δικαιούνταν να αγωνισθούν γιατί σύμφωνα με την πιο πάνω Προκήρυξη δικαιούνταν να αγωνισθούν μέχρι 6 ποδοσφαιριστές γεννηθείς από την 01.01.2011 μέχρι 31.12.2011 και αγωνίσθηκαν 7

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Ο αγώνας Πρωταθλήματος Παίδων Κ17 περιόδου 2026-2027 ΟΜΟΝΟΙΑ Ψευδά – KRASAVA E.N.Y./08.11.2026 (6η Αγωνιστική) για την τύχη του.

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της Ομόνοιας Ψευδά.