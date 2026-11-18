Σε μια βραδιά που ο Ολυμπιακός απέδειξε πως η δύναμη της ψυχής, η πίστη και η ενότητα μπορούν να ξεπεράσουν κάθε εμπόδιο, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα στους παίκτες του.

Μετά από μια επική ανατροπή και μια νίκη που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη των φιλάθλων, ο Έλληνας τεχνικός δεν στάθηκε μόνο στην αγωνιστική προσπάθεια, αλλά μίλησε για την ταυτότητα, τη νοοτροπία και τη δυναμική της ομάδας του, χαρακτηρίζοντάς την ως την καλύτερη της EuroLeague.

«Ένα από τα πιο τρελά παιχνίδια που έχω δει στο μπάσκετ και ήμασταν μέρος σε όλο αυτό. Παίξαμε με την καρδία μας και νικήσαμε κάθε λεπτομέρεια για να πάρουμε τελικά το παιχνίδι. Ακούστε. Είστε η καλύτερη ομάδα στην EuroLeague.

Δεν παίζει ρόλο αν έχουμε τραυματίες ή αν είμαστε κουρασμένοι. Αυτά είναι χαζομάρες. Μείνετε θετικοί και ενωμένοι. Θα κερδίσουμε και τη Ρεάλ Μαδρίτης την Παρασκευή», είπε αναλυτικά.

sport-fm.gr