Το πέμπτο του ροζ φύλλο συμπλήρωσε ο Κεραυνός, στον τέταρτο όμιλο του FIBA Europe Cup, κερδίζοντας με 70-53 τη Nitra Blue Wings στο «Κώστας Παπαέλληνας», σε αγώνα για την 7η αγωνιστική της διοργάνωσης, κάνοντας άλλο ένα βήμα για την πρόκρισή του στην επόμενη φάση.

H Nitra Blue Wings μπήκε στον αγώνα με δύο τρίποντα από τον Adley, ενώ μέχρι τα μισά του πρώτου δεκαλέπτου πέτυχε άλλα τέσσερα τρίποντα και στο 5' με αυτό του Ikpe ήταν μπροστά με διψήφιο αριθμό (6-18). Ακολούησε σερί 14 πόντων για τον Κεραυνό που ενάμιση λεπτό πριν από το τέλος της περιόδου πήρε κεφάλι στο σκορ με το δίποντο του Αllen (20-18). Έπειτα ήρθε μία βολή από τον Ikpe και το τρίποντο του Pusica (23-19).

Το συγκρότημα του Στροβόλου έκανε εκκίνηση με σερί έξι πόντων στο δεύτερο δεκάλεπτο και στο 12' με το δίποντο του Grimes ανέβασε τη διαφορά στους δέκα (29-19). Οι φιλοξενούμενοι στο 14', με το λέι απ του Bolek, μείωσαν στους τέσσερις (29-25), όση ήταν και η διαφορά στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, που ήταν στο 33-29, όπως διαμορφώθηκε στο 29' με το λέι απ του Allen.

Οι γηπεδούχοι έκαναν εξαιρετική αρχή στο δεύτερο ημίχρονο, με σερί 13 πόντων και στο 24' με τις δυο βολές του Grimes προηγούνταν με 46-29, με τους Σλοβάκους να πετυχαίνουν το πρώτο καλάθι στην τρίτη περίοδο στο 25' με τον Ikpe (45-31). Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου ήταν στους 16 πόντους (52-36), μετά και το τρίποντο του Σάιμον Μιχαήλ.

Οι ερυθροκίτρινοι κατάφεραν να διατηρήσουν τη διαφορά σε ασφαλή επίπεδα και με διψήφιο αριθμό μέχρι το τέλος. Eνάμιση λεπτό πριν από το τέλος του αγώνα με το δίποντο του Allen έφθασε στην ύψιστη τιμή της στο παιχνίδι, στους 20 πόντους (70-50), για να διαμορφωθεί το τελικό σκορ με buzzer beater τρίποντο του Hawkins (70-53).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-19, 33-29, 45-31, 70-53

Κεραυνός (Βασίλης Κούνας)

Γιανναράς, Samuels-Givance 9, Πασιαλής 2, Μιχαήλ 3 (1), Pusica 8 (2), Στυλιανού 3, Κουμής, Τίγκας 2, Allen 14 (1), Crockett 13 (1), Grimes 10, Gresham 6 (2)

Nitra Blue Wings (Martin Blaho)

Ikpe 10 (2), Bonner 9 (1), Adley 11 (3), Hawkins 3 (1), Kovacik, Simko, Brown 9 (1), Fusek 9 (1), Bolek 2