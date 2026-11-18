Ο Νικόλας Μαρτίδης θα είναι ο νέος προπονητής του Διγενή Ακρίτα Μόρφου.

Η προσφυγική ομάδα ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον 45χρονο προπονητή ο οποίος αντικαθιστά τον Αιμίλιο Τέκη που αποτέλεσε χθες (17/11) παρελθόν.

Τελευταία ομάδα του Μαρτίδη ήταν ο Ερμής από τον οποίον αποχώρησε πριν από μία εβδομάδα ενώ έχει κοουτσάρει επίσης τον Άρη, την ΑΕΖ, την Αγία Νάπα και την Πέγεια 2014.

Η ανακοίνωση της ομάδας:

Η διοίκηση της ομάδας μας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Νικόλα Μαρτίδη. Με πλούσια πορεία, πάθος για το ποδόσφαιρο και αδιαπραγμάτευτη νοοτροπία νικητή, ο νέος μας τεχνικός αναλαμβάνει τα ηνία του συλλόγου.

Η φιλοσοφία του βασίζεται στη σκληρή δουλειά, την πειθαρχία και το γεμάτο ψυχή ποδόσφαιρο που αξίζει στους φιλάθλους μας. Είναι ένας άνθρωπος των γηπέδων, που ξέρει να παλεύει, να εμπνέει και να κερδίζει σε κάθε έδρα.

Μαζί, με ενότητα και αποφασιστικότητα, χτίζουμε μια ομάδα δυνατή, περήφανη και έτοιμη να πρωταγωνιστήσει. Καλωσορίζουμε τον κόουτς στην οικογένειά μας και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες στον πάγκο της ομάδας!