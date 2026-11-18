Από τα cooling breaks που εφαρμόστηκαν την περίοδο της πανδημίας, το ποδόσφαιρο πέρασε σε μια νέα εποχή το περασμένο καλοκαίρι, με την εισαγωγή των λεγόμενων Hydration Breaks στο Μουντιάλ του 2026.

Πρόκειται για διαλείμματα ενυδάτωσης διάρκειας περίπου τριών λεπτών, κατά τα οποία οι ποδοσφαιριστές σταματούν για λίγο τη δράση στη μέση κάθε ημιχρόνου, προκειμένου να ξεκουραστούν και να ανακτήσουν δυνάμεις. Το μέτρο εφαρμόστηκε και στους 104 αγώνες της διοργάνωσης.

Η FIFA προχώρησε στην υιοθέτησή του με βασικό επιχείρημα την προστασία της υγείας των παικτών. Ωστόσο, η απόφαση είχε και σημαντική εμπορική διάσταση, καθώς τα συγκεκριμένα διαλείμματα δημιούργησαν επιπλέον διαφημιστικές ευκαιρίες για τους τηλεοπτικούς παρόχους. Ιδιαίτερα ωφελημένοι ήταν οι κάτοχοι των δικαιωμάτων μετάδοσης στις ΗΠΑ, Fox Sports και Telemundo, με τις αντιδράσεις των φιλάθλων να μην φαίνεται πως επηρέασαν τη στάση των ποδοσφαιρικών αρχών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Guardian», η FIFA φαίνεται να προσανατολίζεται στη διατήρηση του συγκεκριμένου μέτρου και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030. Όπως αποκαλύπτει η αγγλική εφημερίδα την Τετάρτη (18/11), στα έγγραφα που αφορούν την πώληση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της διοργάνωσης υπάρχει ειδική πρόβλεψη, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους τηλεοπτικούς σταθμούς να μεταδίδουν διαφημίσεις κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων ενυδάτωσης.

Η αγγλική ιστοσελίδα επισημαίνει πως, παρότι η FIFA δεν έχει ανακοινώσει επίσημα αν τα hydration breaks θα συνεχιστούν και στο Μουντιάλ του 2030, η σχετική πρόβλεψη στα έγγραφα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων ενισχύει σημαντικά αυτό το ενδεχόμενο. Παράλληλα, η δυνατότητα προβολής διαφημίσεων κατά τη διάρκειά τους αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τα έσοδα της διοργάνωσης από τις τηλεοπτικές μεταδόσεις.

athletiko.gr