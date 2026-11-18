Η μεγάλη ώρα για την Εθνική Ελπίδων της Ελλάδας έφτασε, με τη «γαλανόλευκη» να εξασφαλίζει το εισιτήριο για την τελική φάση του EURO U21, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι του 2027 στα γήπεδα της Σερβίας και της Αλβανίας.

Η ελληνική ομάδα, μετά την ιστορική πρόκρισή της απέναντι στην Ισλανδία (1-1 στην κανονική διάρκεια, 5-4 στα πέναλτι), επιστρέφει στην τελική φάση του θεσμού έπειτα από 25 ολόκληρα χρόνια.

Την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, στις 19:30, θα πραγματοποιηθεί στο Βελιγράδι η κλήρωση της τελικής φάσης. Ωστόσο, τα γκρουπ δυναμικότητας έχουν ήδη γίνει γνωστά, με την Ελλάδα να τοποθετείται στο τρίτο γκρουπ και να περιμένει να μάθει τους αντιπάλους της. Η διαδικασία της κλήρωσης θα καθορίσει τη σύνθεση των ομίλων και τον δρόμο που θα χρειαστεί να ακολουθήσει η Εθνική Ελπίδων στη διοργάνωση.

Δείτε αναλυτικά τα τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας έχουν ως εξής:

1ο γκρουπ: Ισπανία, Γερμανία, Αγγλία, Πορτογαλία

2ο γκρουπ: Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Κροατία

3ο γκρουπ: Πολωνία, Ελλάδα, Φινλανδία, Νορβηγία

4ο γκρουπ: Βέλγιο, Τσεχία, Σερβία, Αλβανία

sport-fm.gr