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Σέγιες: «Δείξαμε χαρακτήρα μετά το 2-0»

ΓΗΠΕΔΟ

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Όσα είπε ο Ισπανός

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ Ρούμπεν Σέγιες μετά την εκτός έδρας ισοπαλία της ομάδας του με την Krasava ENY (2-2).

«Είμαστε απογοητευμένοι με το αποτέλεσμα και την εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου. Ειδικά στο πώς αντιμετωπίσαμε κάποιες καταστάσεις και χωρίς να καθαρίσουμε κάποιες καταστάσεις βρεθήκαμε να χάνουμε με δύο γκολ. Δείξαμε χαρακτήρα μετά, την αποφασιστικότητά μας. Σκοράραμε δύο γκολ και μπορούσαμε να σκοράρουμε κι άλλο. Είναι από αυτά τα παιχνίδια που οφείλεις να τα προσεγγίσεις με τον σωστό τρόπο και θα αποδειχθεί στο τέλος της σεζόν αν ήταν θετικό ή αρνητικό. Πήραμε τον βαθμό, προχωράμε μπροστά και ελπίζουμε μελλοντικά να μην βάζουμε τον εαυτό μας στη θέση που τον βάλαμε σήμερα».

Για το πού οφείλεται η απόδοση στο πρώτο ημίχρονο και ότι οι αλλαγές άλλαξαν το πρόσωπο της ομάδας: «Η διαφορά στο δεύτερο ήταν η ταχύτητα του αγώνα και το πνεύμα στην απόδοση. Ξεκινήσαμε καλά αλλά δεν αντιμετωπίσαμε σωστά κάποιες φάσεις, τα γκολ μας έβγαλαν εκτός δρόμου. Στο δεύτερο ημίχρονο κάναμε αλλαγές, είχαμε περισσότερη ταχύτητα με την μπάλα, είχαμε δύο επιθετικούς στην περιοχή, φτιάχναμε με μεγαλύτερη ευκολία φάσεις. Ήμασταν ξεκάθαροι στις ιδέες μας. Οι αλλαγές ξανά είχαν αποτέλεσμα, μας έκαναν καλύτερους. Αυτό που λεώ πάντα είναι ότι έχουμε καλό ρόστερ και οποιοσδήποτε παίκτης έρχεται από τον πάγκο μπορεί να μας βοηθήσει και να πάρουμε το αποτέλεσμα».

Για την αλλαγή του Μιλίτσεβιτς: «Επιλέξαμε εκείνη την ώρα να βάλουμε τον Πηλέα να παίξει αριστερός κεντρικός αμυντικός για να έχουμε ακόμη έναν πιο επιθετικό ποδοσφαιριστή μέσα στο γήπεδο».

 

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