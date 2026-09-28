Bελτίωσε τον απολογισμό της!

Στο +2 είναι η φετινή ΑΕΚ συγκριτικά με τις επιδόσεις της στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές του περσινού πρωταθλήματος. Το συγκρότημα του Ρούμπεν Σεγιές μάζεψε δύο βαθμούς περισσότερους με τη συμπλήρωση των τεσσάρων πρώτων στροφών του φετινού μαραθωνίου, συνολικά εννέα (9) βαθμούς, σε σχέση με επτά βαθμούς που συγκέντρωσε τις αντίστοιχες αγωνιστικές της περιόδου 2025-26. Φέτος, η ΑΕΚ μετρά μέχρι στιγμής τρεις νίκες και μία ήττα, κερδίζοντας τον ΑΠΟΕΛ, τη Ν. Σαλαμίνα και την Ομόνοια 29ης Μαΐου, ενώ ηττήθηκε από την Πάφο F.C. στην «Αρένα». Πέρσι είχε δύο νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα. Κέρδισε την ΑΕΛ και τον Άρη στη Λάρνακα, ενώ εκτός έδρας είχε μία ισοπαλία με την Ανόρθωση και γνώρισε την ήττα από την Ομόνοια.

Θυμίζουμε ότι με την επανέναρξη του πρωταθλήματος η ΑΕΚ θα αναμετρηθεί με την Ομόνοια Αρ. στην «Αρένα», στοχεύοντας να δώσει συνέχεια στα νικηφόρα αποτελέσματα και ταυτόχρονα να διατηρηθεί στο ρετιρέ του βαθμολογικού πίνακα. Θα ακολουθήσουν δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια (όχι πως με τα «περιστέρια» η αποστολή θα είναι εύκολη), με Άρη εκτός και Ομόνοια εντός.

Στον αγώνα της 5ης αγωνιστικής διαθέσιμος θα είναι ο Σαμπορίτ, ο οποίος επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς εκγύμνασης, ενώ, αντίθετα, ερωτηματικά εξακολουθούν να υπάρχουν για τον Αμίν, ο οποίος ακόμα δεν μπόρεσε να μπει στις προπονήσεις της υπόλοιπης ομάδας.