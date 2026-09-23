Φορτσάρουν για να δώσουν άλλη δυναμική

Η πλήρης ενσωμάτωση των ποδοσφαιριστών που αποκτήθηκαν πιο αργά κατά την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο, θα είναι ο βασικός στόχος της μίνι προετοιμασίας που θα κάνει ο Ρούμπεν Σεγιές στην ΑΕΚ, το διάστημα της διακοπής του πρωταθλήματος. Παίκτες όπως ο Γερμανός μέσος Σβεν Κέλερ, ο Ιταλός τερματοφύλακας Αλμπέρτο Παλεάρι, ο Ισπανός αριστερός μπακ Μπράιαν Όλιβαν, και ο Σουηδός επιτελικός μέσος Κερίμ Μράμπτι, αποκτήθηκαν από την ΑΕΚ προς το τέλος της μεταγραφικής περιόδου, εξού και χρειάστηκαν (δικαιολογημένα) κάποιο χρόνο για να προσαρμοστούν. Σιγά σιγά, όμως, φαίνεται να ανακτούν το χαμένο έδαφος, αφού στο τελευταίο παιχνίδι με την Ομόνοια 29ης οι Κέλερ και Μράμπτι φόρεσαν φανέλα βασικού έχοντας πολύ καλή παρουσία, ενώ ο Παλεάρι από το παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής με την Πάφος FC, θεωρείται βασικός.

Εκτός των νέων μεταγραφικών αποκτημάτων, η διακοπή του πρωταθλήματος πιστεύεται ότι θα βοηθήσει και τον Γιέρσον Τσακόν, ώστε να ανακτήσει πλήρως το χαμένο έδαφος μετά τον σοβαρό τραυματισμό που είχε τον περασμένο Οκτώβριο, ο οποίος τον κράτησε εκτός ομάδας για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο 23χρονος Βενεζουελάνος μεσοεπιθετικός, ο οποίος για πρώτη φορά φέτος ξεκίνησε βασικός στο ματς με την Ομόνοια 29ης Μαΐου, θεωρείται μεγάλο περιουσιακό στοιχείο για την ΑΕΚ, με τους διοικούντες να ποντάρουν πολλά φέτος στην ποιότητα και τις ικανότητές του, προκειμένου η ομάδα να καταφέρει να πετύχει τους υψηλούς της στόχους. Ήδη μετρά τέσσερις συμμετοχές στο πρωτάθλημα, μία ως βασικός, σκοράροντας δύο γκολ σε βάρος του ΑΠΟΕΛ και της Νέας Σαλαμίνας. Μαζί με τον Μπάγιτς είναι οι πρώτοι σκόρερ μέχρι στιγμής της ομάδας.

Μετά τη διακοπή στην ΑΕΚ περιμένουν να δουν κι έναν μεταμορφωμένο Αντερέγκεν.