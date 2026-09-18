Σέγιες: «Να είμαστε πιο φρέσκοι για τη συνέχεια του πρωταθλήματος»

Ευχαριστημένος με τη νίκη παρουσιάστηκε ο Σεγιές, μετά το παιχνίδι με την Ομόνοια 29Μ.

Αναλυτικά: «Συγχαρητήρια στον αντίπαλο, ήταν ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος. Ξεκινήσαμε το παιχνίδι και μετά το πρώτο 20λεπτο βρήκαμε τρόπους για να διασπάσουμε την πολύ καλή άμυνα των γηπεδούχων. Είχαμε απέναντί μας μία ομάδα που είναι πολύ καλή στις αντεπιθέσεις και μας τιμώρησε σε μία από αυτές.

Στο δεύτερο ημίχρονο ελέγξαμε το παιχνίδι, προσπαθήσαμε, δημιουργήσαμε και βρήκαμε τις ευκαιρίες μας και ευτυχώς καταφέραμε να σκοράρουμε στο τέλος και να πάρουμε τη νίκη.

Είμαστε χαρούμενοι για τη νίκη. Τώρα έρχεται η διακοπή, θα έχουμε την ευκαιρία να ξεκουραστούμε και να είμαστε πιο φρέσκοι για τη συνέχεια του πρωταθλήματος».