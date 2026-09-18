Συναγερμός με Βαν Ντε Χορν στην ΑΕΚ - Χτύπησε στο κεφάλι
ΓΗΠΕΔΟ
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Το ευτύχημα για την ομάδα της Λάρνακας είναι πως ακολουθεί διακοπή
Αναγκαστική αλλαγή έγινε στο 75' ο Βαν Ντε Χορν από το παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής κόντρα στην Ομόνοια 29Μ.
Ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ δέχθηκε σκληρό χτύπημα στο κεφάλι, έπεσε στο έδαφος και ζήτησε αμέσως αλλαγή καθώς δεν μπορούσε να συνεχίσει. Στη θέση του πέρασε ο Άδωνη.
Το ευτύχημα για την ομάδα της Λάρνακας είναι πως ακολουθεί διακοπή κι έτσι θα έχει χρόνο να επιστρέψει στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας.