Συναγερμός με Βαν Ντε Χορν στην ΑΕΚ - Χτύπησε στο κεφάλι

Αναγκαστική αλλαγή έγινε στο 75' ο Βαν Ντε Χορν από το παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής κόντρα στην Ομόνοια 29Μ.

Ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ δέχθηκε σκληρό χτύπημα στο κεφάλι, έπεσε στο έδαφος και ζήτησε αμέσως αλλαγή καθώς δεν μπορούσε να συνεχίσει. Στη θέση του πέρασε ο Άδωνη.

Το ευτύχημα για την ομάδα της Λάρνακας είναι πως ακολουθεί διακοπή κι έτσι θα έχει χρόνο να επιστρέψει στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας.