Νέος συναγερμός με Λαΐφη - Ανησυχία σε ΑΠΟΕΛ και Εθνική

Από εξετάσεις θα περάσει ξανά ο Κωνσταντίνος Λαΐφης!

Ο Κύπριος ποδοσφαιριστής έκανε αγώνα δρόμου για το ντέρμπι με τον Απόλλωνα, κατέγραψε 90λεπτο ωστόσο ένιωσε ξανά ενοχλήσεις και έτσι η συμμετοχή του στις υποχρεώσεις της Εθνικής μας, είναι αμφίβολη.

Τόσο το ιατρικό συμβόλαιο του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος όσο και του ΑΠΟΕΛ θα είναι σε συνεχή επικοινωνία, ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος και η περίοδος αποθεραπείας του.