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Η ήττα ξεπερνιέται, η εικόνα είναι αυτή που προβληματίζει στην ΑΕΚ

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

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O κόσμος της ΑΕΚ περιμένει να φτάσουν σε ικανοποιητικό βαθμό αγωνιστικής ετοιμότητας και παίκτες οι οποίοι προορίζονται ως βασικοί.

Δεν ήταν τόσο η ήττα από την Πάφος F.C., όσο η εμφάνιση και η αγωνιστική συμπεριφορά της ΑΕΚ στον συγκεκριμένο αγώνα που δεν άρεσε.

Σ’ ένα παιχνίδι κόντρα σε μια ομάδα που έχει τους ίδιους στόχους (πρωταθλητισμό), η ομάδα της Λάρνακας φάνηκε κατώτερη των περιστάσεων και αυτό είναι που προβλημάτισε περισσότερο. Οι κιτρινοπράσινοι δεν ήταν ανταγωνιστικοί σε μεγάλα χρονικά διαστήματα του αγώνα, ειδικά στο πρώτο μέρος, διάστημα κατά το οποίο έβγαλαν εικόνα φοβικής ομάδας. Ήταν ολοφάνερο ότι η Πάφος υπερτερούσε σε ποιότητα και βάθος και το ερώτημα που γεννιέται για τη φετινή ΑΕΚ είναι, όντως έχει «γεμίσει» όσο φαινομενικά δείχνει, με τις συνολικά 13 μεταγραφές που έγιναν, προκειμένου να μπορέσει να κάνει πορεία πρωταθλητισμού; Ο χρόνος θα δείξει.

Η αλήθεια, πάντως, είναι ότι συγκεκριμένα μεταγραφικά αποκτήματα που αποκτήθηκαν το καλοκαίρι για να κάνουν τη διαφορά, ακόμα δεν έχουν βοηθήσει. Βέβαια, είναι νωρίς για ουσιαστικά συμπεράσματα και οι παίκτες δεν μπορούν να κριθούν από τώρα. Ωστόσο, τα πρώτα δείγματα γραφής για ορισμένους, δεν είναι ενθαρρυντικά. Για παράδειγμα, οι Βαν Ντε Χορν, Λαγιούνι και Αντερέγκεν, ακόμα δεν έχουν μπει στο πετσί της νέας τους ομάδας, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας.

Παράλληλα, ο κόσμος της ΑΕΚ περιμένει να φτάσουν σε ικανοποιητικό βαθμό αγωνιστικής ετοιμότητας και παίκτες οι οποίοι προορίζονται ως βασικοί, όπως ο κεντρικός χαφ Σβεν Κέλερ (δεν αγωνίστηκε κόντρα στην Πάφος F.C.), ο αριστερός μπακ Μπράιαν Όλιβαν και ο επιτελικός μέσος Κερίμ Μράμπτι. Πρόκειται για ποδοσφαιριστές, από τους οποίους περιμένουν πολλά στην ΑΕΚ.

Το ευτύχημα είναι ότι ο Γιέρσον Τσακόν κερδίζει συνεχώς το χαμένο έδαφος και πιστεύεται ότι μετά τη διακοπή θα είναι σε θέση να διεκδικήσει με αξιώσεις φανέλα βασικού. Ο Βενεζουελάνος έχει ποιότητα και μπορεί να βοηθήσει ως εξτρέμ και ως επιτελικός μέσος, θέσεις στις οποίες η ομάδα χρειάζεται αναβάθμιση. Το βέβαιο είναι ότι ως ομάδα η ΑΕΚ χρειάζεται ακόμα χρόνο για να «δέσει». Εν’ όψει του αγώνα με την Ομόνοια 29ης (18/9, 20.00), ο Μπάγιτς επιστρέφει, ενώ ο Σαμπορίτ παραμένει αμφίβολος.

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