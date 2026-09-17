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Οι διαιτητές της 4ης αγωνιστικής: Φελλάς στο «Αλφαμέγα», Χατζηγεωργίου στο Βαρωσιώτικο

ΓΗΠΕΔΟ

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Ενημέρωση από την ΚΟΠ

Η ΚΟΠ ανακοινώνει τους ορισμούς των Διαιτητών, των Βοηθών Διαιτητών και των Παρατηρητών διαιτησίας για τους αγώνες της 4ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan 2026/27.

Σάββατο, 19.09.2026 / 19:00

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Στάδιο: Στάδιο ‘Αλφαμεγα

Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Παρατηρητής: Αναστασίου Ιωάννης

Σάββατο, 19.09.2026 / 19:00

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Στάδιο: «Αμμόχωστος – Επιστροφή»

Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.

4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

VAR: Χριστοδούλου Ιωάννης

AVAR: Ευαγόρου Ευαγόρας

Παρατηρητής: Δημητρίου Ανδρέας

Κυριακή, 20.09.2026 / 19:00

ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

Στάδιο: Στάδιο ‘Αλφαμεγα

Διαιτητής: Γεωργίου Α. Γιώργος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος Α.

4ος Διαιτητής: Πιριπίτσης Ιωάννης

VAR: Χριστοδούλου Ιωάννης

AVAR: Αλλαγιώτου Ιωάννα

Παρατηρητής: Σκαπούλλης Χαράλαμπος

Κυριακή, 20.09.2026 / 19:00

ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - KRASAVA Ε.Ν.Y.

Στάδιο: ΓΣΠ

Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Μαρία

4ος Διαιτητής: Κουσιάππας Σίμος

VAR: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

AVAR: Φωτίου Κωνσταντίνος

Παρατηρητής: Ζαφείρης Σάββας

Κυριακή, 20.09.2026 / 20:00

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ      

Στάδιο: ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ

Διαιτητής: Σολωμού Δημήτρης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Δημήτρη Δημήτρης

4ος Διαιτητής: Σοφοκλέους Θεόδωρος

VAR: Αντωνίου Μενέλαος

AVAR: Ανδρέου Π. Ανδρέας

Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας

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