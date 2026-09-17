Οι διαιτητές της 4ης αγωνιστικής: Φελλάς στο «Αλφαμέγα», Χατζηγεωργίου στο Βαρωσιώτικο
ΓΗΠΕΔΟ
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Ενημέρωση από την ΚΟΠ
Η ΚΟΠ ανακοινώνει τους ορισμούς των Διαιτητών, των Βοηθών Διαιτητών και των Παρατηρητών διαιτησίας για τους αγώνες της 4ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan 2026/27.
Σάββατο, 19.09.2026 / 19:00
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Στάδιο: Στάδιο ‘Αλφαμεγα
Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος
4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης
VAR: Αντωνίου Μάριος
AVAR: Χαραλάμπους Γιώργος Π.
Παρατηρητής: Αναστασίου Ιωάννης
Σάββατο, 19.09.2026 / 19:00
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Στάδιο: «Αμμόχωστος – Επιστροφή»
Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.
4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος
VAR: Χριστοδούλου Ιωάννης
AVAR: Ευαγόρου Ευαγόρας
Παρατηρητής: Δημητρίου Ανδρέας
Κυριακή, 20.09.2026 / 19:00
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
Στάδιο: Στάδιο ‘Αλφαμεγα
Διαιτητής: Γεωργίου Α. Γιώργος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος Α.
4ος Διαιτητής: Πιριπίτσης Ιωάννης
VAR: Χριστοδούλου Ιωάννης
AVAR: Αλλαγιώτου Ιωάννα
Παρατηρητής: Σκαπούλλης Χαράλαμπος
Κυριακή, 20.09.2026 / 19:00
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - KRASAVA Ε.Ν.Y.
Στάδιο: ΓΣΠ
Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Μαρία
4ος Διαιτητής: Κουσιάππας Σίμος
VAR: Θεουλή Χρυσοβαλάντης
AVAR: Φωτίου Κωνσταντίνος
Παρατηρητής: Ζαφείρης Σάββας
Κυριακή, 20.09.2026 / 20:00
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Στάδιο: ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ
Διαιτητής: Σολωμού Δημήτρης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Δημήτρη Δημήτρης
4ος Διαιτητής: Σοφοκλέους Θεόδωρος
VAR: Αντωνίου Μενέλαος
AVAR: Ανδρέου Π. Ανδρέας
Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας