Σεγιές: «Πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ Ρούμπεν Σεγιές μετά την πρώτη ήττα της ομάδας του στο πρωτάθλημα με 1-0 από την Πάφο στην «Αρένα».

«Το παιχνίδι δεν πήγε όπως θέλαμε. Δεν ήταν το πρώτο ημίχρονο που περιμέναμε. Υπήρχαν περιπτώσεις που έπρεπε να ελέγξουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο κάναμε το παιχνίδι μας, δείξαμε τη φιλοδοξία μας και ότι μπορούμε να παίξουμε όπως πρέπει απέναντι σε δυνατούς αντιπάλους. Πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα, αυτές τις τρεις βδομάδες δείξαμε κάτι δυνατό, διαθέτουμε δυναμική. Όπως είπα την προηγούμενη βδομάδα ακόμη δουλεύουμε σε πράγματα που ξέρουμε ότι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα. Σε πέντε μέρες έχουμε άλλο ένα παιχνίδι, πάμε με την ίδια φιλοδοξία και στο επόμενο παιχνίδι.

Aυτό που θέλω είναι να βλέπω την ίδια εικόνα σε όλο το 90λεπτο. Σήμερα κάποιες στιγμές βγάλαμε την ποιότητά μας. Σήμερα ήταν ένα καλό τεστ για εμάς. Ξέρουμε ότι πρέπει να βελτιωθούμε. Η ομάδα μού έδειξε σήμερα στο δεύτερο ημίχρονο τι μπορεί να κάνει. Μπορούμε να βελτιώσουμε αρκετά πράγματα.

Για τους παίκτες που έκαναν ντεμπούτο, ο Αλμπέρτο (σ.σ. Παλεάρι) ήρθε να μας βοηθήσει, ξέραμε τι τερματοφύλακα παίρναμε, είχε καλές στιγμές. Δεν μπορούσε να κάνει κάτη στη φάση του γκολ. Ο Μπράιαν (σ.σ. Ολιβάν) δεν έκανε προετοιμασία, προσπαθεί και βελτιώνεται, ήταν σημαντικό που έπαιξε 30΄ και τον περιμένουμε καλύτερο».