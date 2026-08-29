Σεγιές: «Θέλω να είμαστε πιο δυναμικοί σε όλο το 90λεπτο»

Θετικό ήταν το ντεμπούτο του Ρουμπέν Σεγιές στον πάγκο της ΑΕΚ, που επικράτησε εντός έδρας του ΑΠΟΕΛ με 3-1. Εμφανώς ικανοποιημένος ο Ισπανός προπονητής μετά το τέλος της αναμέτρησης, δήλωσε:

«Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που ήρθε να μας στηρίξει στο πρώτο μου παιχνίδι. Κερδίσαμε ένα δύσκολο παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ, θέλαμε τη νίκη στο ντεμπούτο μου. Δεν είναι εύκολο να μπαίνεις σε ένα νέο περιβάλλον. Είχαμε ξεκάθαρο πλάνο για το ξεκίνημα και το παιχνίδι μας. Στο πρώτο ημίχρονο το κάναμε. Χάσαμε λίγο τον έλεγχο στο δεύτερο ημίχρονο, θέλω να είμαστε πιο δυναμικοί σε όλο το 90λεπτο. Είμαι χαρούμενος για τους τρεις βαθμούς και τη νίκη αλλά έχουμε πολύ δρόμο ακόμα, έχουμε περιθώρια βελτίωσης. Στο δεύτερο ημίχρονο ζήτησα από έναν συγκεκριμένο παίκτη, να παίξει με δύο επαφές. Γενικά ως φιλοσοφία θέλω να παίζουμε γρήγορα για να έχουμε τον έλεγχο. Είμαι περήφανος για την ανταπόκριση των παικτών».

Αναφερόμενος στους τραυματισμούς των Αμίν και Πηλέα, είπε:: «Πάντα τα πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος είναι επικίνδυνα. Ήταν ένα παιχνίδι με γρήγορο ρυθμό, είναι δύσκολο να ανταποκριθείς στο 90λεπτο. Θα δούμε στις επόμενες μέρες τι θα γίνει με τους δύο».

Όσον αφορά τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας του, απάντησε: «Η ιδέα που είχαμε από την πρώτη στιγμή είναι να έχουμε κατοχή και να επιτεθούμε γρήγορα. Το κάναμε στο πρώτο ημίχρονο... Όσον αφορά την άμυνα, υποφέραμε λίγο στο δεύτερο ημίχρονο. Χρειάζεται χρόνος, να αντιληφθούμε ο ένας τα θέλω του άλλου. Να βρούμε τις λύσεις όλοι μαζί».