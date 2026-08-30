Τέλος από την ΑΕΚ ο Ρούμπιο

Παρελθόν από την ΑΕΚ αποτελεί ο Βάλτο Ρούμπιο.

Η ομάδα της Λάρνακας ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με την ισπανική Ελντένσε για την παραχώρηση του 31χρονου Ισπανού εξτρέμ, ο οποίος αγωνίστηκε στους κιτρινοπράσινους μία σεζόν.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

Η ΑΕΚ LARNACA FC LTD ανακοινώνει την συμφωνία με την CD Eldense για την παραχώρηση του Waldo Rubio.

Ευχαριστούμε τον Waldo για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην ομάδα μας (34 συμμετοχές, 4 γκολ) και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.