Τέλος ο Καμορανέζι από την ΑΕΚ!

Υπήρχε καπνός, άρα και... φωτιά!

Ο Μάουρο Καμορανέζι πέρασε την πόρτα της εξόδου, όπως ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Στην ομάδα της Λάρνακας ήταν έντονος ο προβληματισμός μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό αλλά και την εικόνα στα φιλικά, με αποτέλεσμα ο 49χρονος να πληρώνει το... μάρμαρο.

Αναλυτικά: Η AEK LARNACA FC LTD ανακοινώνει την λύση της συνεργασίας με τον προπονητή της ποδοσφαιρικής μας ομάδας, Mauro Camoranesi.

Τον ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες και την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Μαζί με τον Mauro Camoranesi αποχωρεί και ο Προπονητής Φυσικής Κατάστασης, Miguel Henrique, τον οποίο επίσης ευχαριστούμε για την προσφορά του και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία για το μέλλον.

Το υπόλοιπο τεχνικό επιτελείο παραμένει στη θέση του, ενώ καθήκοντα υπηρεσιακού προπονητή αναλαμβάνει ο Inaki Astiz, ο οποίος θα έχει την ευθύνη των προπονήσεων και της αγωνιστικής καθοδήγησης της ομάδας.