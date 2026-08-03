Ανακοίνωσε πρόγραμμα φιλικών αγώνων η ΑΕΚ

Ανακοίνωση εξέδωσε το γραφείο Τύπου της ΑΕΚ, μέσω της οποίας ενημερώνει για το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων που θα δώσει η ομάδα της Λάρνακας το επόμενο χρονικό διάστημα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ενόψει της έναρξης του πρωταθλήματος.

Το τεχνικό επιτελείο των κιτρινοπρασινων δεν θέλει να αφήσει σε... αδράνεια τους ποδοσφαιριστές μετά το τέλος των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, γι' αυτό και διευθέτησε μια νέα... μίνι προετοιμασία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

• 07/08, 19:00: ΑΕΚ – Καρμιώτισσα (AEK ARENA)

• 08/08, 19:00: ΑΕΚ – Ομόνοια Αραδίππου (AEK ARENA)

• 21/08, 19:30: Ομόνοια 29Μ – ΑΕΚ (Στάδιο «Κατωκοπιά Επιστροφή / Γλαύκος Κληρίδης»)