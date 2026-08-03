Oι αναγκαίες προσθήκες και η εγρήγορση

Διαφοροποιείται το πλάνο προετοιμασίας, αλλά δεν αλλάζει ο μεταγραφικός σχεδιασμός… Στην ΑΕΚ είναι υποχρεωμένοι να αφήσουν στην άκρη την πίκρα και απογοήτευση που προκάλεσε ο πρόωρος αποκλεισμός από την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ και να επικεντρωθούν στον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας, προκειμένου να ενισχυθεί και να αναβαθμιστεί σε συγκεκριμένες θέσεις, την ίδια ώρα που διευθετήθηκαν τα φιλικά στο... κενό διάστημα που ακολουθεί.

Η πρεμιέρα του πρωταθλήματος και το εντός έδρας ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ είναι σε 25 μέρες από σήμερα, και ως εκ τούτου οι κιτρινοπράσινοι έχουν μπόλικο χρόνο μπροστά τους ώστε να διατηρηθούν σε εγρήγορση μέσω των φιλικών αγώνων που προγραμματίστηκαν, αλλά και για να μπολιαστούν με ποδοσφαιριστές ποιότητας που θα ανεβάσουν το επίπεδο της ομάδας. Και η ΑΕΚ χρειάζεται επειγόντως τέτοιους παίκτες, ώστε να διατηρηθεί σε πρωταγωνιστική τροχιά και την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Μπορεί η ομάδα να κατέβαλε τεράστια προσπάθεια στον επαναληπτικό με τους Ισραηλινούς και θα μπορούσε, βάση των ευκαιριών που βρήκε, να έπαιρνε αυτή την πρόκριση, μέσα όμως από τις δύο αναμετρήσεις με την Μπεϊτάρ, φάνηκαν ξεκάθαρα κάποιες αδυναμίες, τις οποίες ο τεχνικός διευθυντής, σε συνεργασία με τη διοίκηση, καλούνται να καλύψουν. Πρωτίστως, η ΑΕΚ χρειάζεται μεσοεπιθετικούς που να έχουν ευχέρεια στο σκοράρισμα. Κάτι που της έλειψε στα δύο ματς με την Μπεϊτάρ. Σκόραρε δύο φορές κι αυτές με τον κεντρικό της αμυντικό, και τις δύο φορές από στατικές εκτελέσεις.

Όταν μια ομάδα έχει πρώτο σκόρερ έναν στόπερ, γίνεται αντιληπτό το πρόβλημα που υπάρχει στη μεσοεπιθετική της γραμμή όσον αφορά το εύκολο γκολ. Στις προτεραιότητες του Τσάβι Ρόκα είναι η απόκτηση ενός δημιουργικού χαφ κι ενός ικανότατου σέντερ φορ. Δύο παίκτες που να «βλέπουν» αντίπαλα δίχτυα.