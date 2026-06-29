Στην Ολλανδία για τις... γερές βάσεις

Πετά για Ολλανδία σήμερα το απόγευμα η ΑΕΚ, για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Οι κιτρινοπράσινοι ολοκλήρωσαν το περασμένο Σάββατο το πρώτο (και μικρότερο) στάδιο της προετοιμασίας τους με διπλή προπόνηση στο βοηθητικό τους γήπεδο. Χθες Κυριακή είχαν ρεπό, σήμερα θα προπονηθούν το πρωί και το απόγευμα θα πάρουν το αεροπλάνο με προορισμό το αθλητικό κέντρο της πόλης Μιέρλο, όπου μέχρι τις 11 Ιουλίου θα τεθούν οι βάσεις για τη νέα ομάδα που φιλοδοξεί να χτίσει ο Μάουρο Καμορανέζι. Κατά τη διάρκεια της παραμονής στην Ολλανδία, η ΑΕΚ θα δώσει τρία φιλικά παιχνίδια, μεταξύ αυτών κόντρα σε ΠΑΟΚ και Άγιαξ.

Το ευτύχημα για τον Ιταλοαργεντινό τεχνικό είναι ότι θα έχει στη διάθεσή του και τα οκτώ νέα μεταγραφικά αποκτήματα. Τους Μούφτιτς, Πηλέα, Βαν ντε Χορν, Άδωνη, Πάνκοφ, Ρέπα, Λαγιούνι και Αντερέγκεν. Το γεγονός αυτό θεωρείται πολύ σημαντικό καθότι η τεχνική ηγεσία θα μπορέσει να βάλει σε εφαρμογή τα αγωνιστικά της πλάνα δουλεύοντας και με τις καινούργιες προσθήκες, ενώ ταυτόχρονα οι νεοφερμένοι θα έχουν τον χρόνο να μπορέσουν να προσαρμοστούν και να εγκλιμαστούν καλύτερα στη νέα τους ομάδα.

Και όλα αυτά ενώ σε λιγότερο από έναν μήνα είναι ορισμένο (23/07) το πρώτο, καθοριστικό, εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στην Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ για τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League. Σε κάποιο στάδιο θα ενσωματωθεί στην αποστολή και ο Αμίν, που συμμετείχε με την Εθνική Ιράκ στο Μουντιάλ.

Ακόμη δύο... πινελιές

Ο μεταγραφικός σχεδιασμός της ΑΕΚ, ωστόσο, δεν έχει ολοκληρωθεί με τις οκτώ προσθήκες που ήδη έχουν γίνει. Η ομάδα προβλέπεται ότι θα αποκτήσει ακόμα έναν σέντερ φορ κι έναν επιτελικό μέσο (τον αντι-Ροντέν), ενώ ο Τσάβι Ρόκα κινείται και για την απόκτηση νεαρών ποδοσφαιριστών για τον κατάλογο Β. Όλα αυτά, βέβαια, προϋποθέτουν κι άλλες αποχωρήσεις από το υφιστάμενο ρόστερ. Δεν είναι μυστικό ότι υπάρχουν παίκτες των οποίων το μέλλον στην «ΑΕΚ Αρένα» είναι αβέβαιο, παρ'όλο που δεσμεύονται με συμβόλαιο και για τη νέα σεζόν, αφού κατά τη λήξασα σεζόν δεν ικανοποίησαν…